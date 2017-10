Uusia yrittäjiä täytyy toivoa

Puruveden alueelle on osunut viimeisen viikon aikana kaksi synkkää talousuutista.

Ensin raportoitiin kerimäkeläisen Hotelli-ravintola ja kuntoutuskeskus Herttuan konkurssista. Sen jälkeen paljastui, että Tuunaansaaren loma-alueella sijaitseva Punkaharjun Lomakeskus hakeutuu konkurssiin.

Kummatkin konkurssit iskevät matkailun syvään ytimeen. Herttua on ollut perinteinen yritys, jonka taipaleelle on mahtunut monenlaista. Kaiketi käyttökatteen lasku, asiakkaiden rahavirtojen väheneminen sekä kuntoutustoiminnan muutos katkaisivat selkärangan, ja loppu oli lohduton.

Samankaltaisten ongelmien parissa painittiin Punkaharjulla. Muutama huono kesä leikkasi matkailijavirtoja, ja rahat loppuivat.

Joskus vanhan loppu merkitsee jonkin uuden alkua. Täytyy vakavasti toivoa, että niin tapahtuu sekä Kerimäellä että Punkaharjulla.

Kummatkin yritykset sijoittuvat maan parhaisiin maisemiin ja ansaitsevat uuden alun: uudet omistajat, uudet yrittäjät ja paljon uusia ideoita. Matkailu toimii Puruveden alueella yhteisenä nimittäjänä, ja siitä on vahvaksi sekä kestäväksi elinkeinoksi toivon mukaan monille uusille toimijoille.