Rakennuslupien haku muuttuu sähköiseksi – Savonlinnakin siirtyi Lupapisteen käyttöön syyskuussa

Rakennusluvan hakemiseen ei Savonlinnassa tarvita enää paperista suunnitelmanippua. Kaupunki siirtyi reilut kolme viikkoa sitten sähköisen Lupapiste-palvelun käyttäjäksi.

Muutos tarkoittaa, että kaikki rakennuslupaan liittyvät hakemukset ja dokumentit lähetetään ja käsitellään nyt rakennusvalvonnassa sähköisesti.

– Luvan hakijan ei tarvitse enää välttämättä käydä paikan päällä toimistossa eikä lähettää paksua paperinivaskaa postissa. Hakemukset, suunnitelmat, lausunnot ja päätökset kulkevat netin kautta sähköisessä muodossa molempiin suuntiin, kertoo Savonlinnan rakennustarkastaja Juha Karvinen.

Aiemmin rakennuslupa on pitänyt hakea paperisella lomakkeella. Liitteeksi on tarvittu kaikki rakennushankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja lausunnot, muun muassa 2-3 sarjaa rakennuspiirustuksia.

Paperin pyörittelyä on riittänyt ja aikaa kulunut, kun hankkeista on postiteltu eri tahoille lausuntopyyntöjä ja odoteltu vastauksia paluupostissa. Monesti hakijankin on pitänyt käydä itse rakennustoimistossa.

Valtakunnallinen Lupapiste-palvelu on käytössä jo yli 150 kunnassa ja lisää tulee koko ajan. Lupapisteen kautta voi selvittää ensin oman hankkeen luvantarpeen ja hakemisen jälkeen edistää lupa-asiointia aina hankkeen päättymiseen saakka.

– Itse rakentamisen prosessi ei muutu. Tarkastajat käyvät eri vaiheissa katselmuksilla paikan päällä kuten tähänkin asti, korostaa Juha Karvinen.

