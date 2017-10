Enonkoski järjestää kuntalaiskyselyn

Kuntalaiset tietävät itse parhaiten, mikä heille on tärkeää. Tälle pohjalle rakentuu Enonkosken kunnan järjestämä kuntalaiskysely, jonka tuloksia käytetään alkavan kuntastrategiatyön pohjana ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Kuntalaiskysely järjestetään lokakuun aikana ja sen avulla kerätään kuntalaisten ajatuksia kunnan toiminnasta ja tulevaisuudesta. Kysely on postitettu jokaiseen talouteen ja samasta kuoresta löytyy myös Suomi 100 -juhlavuoden viimeinen asukasinfo.

Kyselyssä kuntalaisten on mahdollista arvioida kuntapalveluiden onnistumista ja kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan palveluiden käyttäjinä. Omien ideoiden ja kehittämisehdotusten antamiseen kannustetaan.

Kysely alkoi maanantaina ja siihen on mahdollista vastata 22.10. mennessä.

– Jokaisen kuntalaisen mielipide on tärkeä, mutta kyselyyn voi vastata myös perheenä. Kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella, kunnantalolta kerrotaan.

Lisälomakkeita voi noutaa kunnantalolta, kirjastosta tai Sale Enonkoskesta. Lomakkeen voi palauttaa samoihin pisteisiin.

Kysely antaa koululaisille mahdollisuuden harjoitella kansalaisvaikuttamista ja peruskoululaiset vastaavat kyselyyn koulussa. Näin varmistetaan nuoren polven näkemysten mukaan tulo.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kymmenen kappaletta 50 euron lahjakortteja paikallisiin palveluyrityksiin.

Lisätietoja kyselystä ja kuntastrategian laadinnasta antavat valtuuston puheenjohtaja Tauno Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen sekä kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti osoitteessa www.enonkoski.fi/ajankohtaista