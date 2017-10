Punkaharjun Lomakeskus Oy hakeutunut konkurssiin – yhtiö hakee alueelle ostajaa

Punkaharjun Lomakeskus Oy on hakeutunut konkurssiin tänään maanantaina. Yhtiön hallitus totesi, ettei kannattavalle liiketoiminnalle ole edellytyksiä ilman merkittäviä lisäinvestointeja alueelle. Yhtiön liiketoiminta on ollut tappiollista viimeisinä vuosina. Lomakeskusta on pyritty myymään jo jonkin aikaa. Kiinnostusta alueeseen on ollut, mutta rahoituksen järjestäminen ei ole toistaiseksi onnistunut.

Punkaharjun Lomakeskus Oy on harjoittanut majoitus- matkailu- ja huvipuistotoimintaa alueella. Toiminta on ollut ympärivuotista, mutta kesäsesongilla on ollut iso merkitys kannattavuuteen. Kulunut kesä oli kylmän ja sateisen sään johdosta huvipuiston osalla erityisen huono, mikä osaltaan on vaikuttanut tilanteeseen.

Punkaharju Resortin alueen ja siihen kuuluvat rakennukset omistaa Punkaharjun Loma Oy. Yhtiö hakee alueelle aktiivisesti ostajaa. Molemmat yhtiöt kuuluvat L-House konserniin.

– Olemme keskittyneet kiinteistöjalostukseen lähinnä teollisuus- liike- ja toimistokiinteistöjen osalla. Matkailun kehittäminen ei ole konsernimme ydinosaamista. Uskon, että hienolle Punkaharju Resort -alueelle löydetään matkailutoimintaa osaava jatkaja ennen ensi kesää. Pyrimme löytämään alueelle sellaisen toimijan, jolla on kykyä myös uudistaa ja investoida toimintaan, toteaa yhtiöiden toimitusjohtaja Juha Pelkonen.

Punkaharjun Lomakeskus Oy on työllistänyt ympärivuotisesti 2-3 henkilöä ja kesäkaudella n. 40 kesätyöntekijää.