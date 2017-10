Tulkoon taas jouluraitti!

Vuosi lähenee taas loppuaan ja erilaisten joulunavaustapahtumien suunnittelu on käynnissä. Punkaharjulla valmistellaan jo viidettä Punkaharjun Jouluraittia. Idea Jouluraitin, kuin myös Kesäraitin, järjestämiseksi syntyi Punkaharjun aluejohtokunnan kehittämisseminaarissa 10.9.2013.

Silloin joukko punkaharjulaisia aktiiveja kokoontui miettimään, mitä yhteistuumin voisi tehdä asukkaiden viihtymisen hyväksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Molempien tapahtumien järjestämisessä on edelleen vahvaa yhteisöllisyyttä, josta voimme olla ylpeitä.

Punkaharjun Yrittäjät otti vetovastuun Jouluraitista. Olihan yhdistyksellä jo pitkä perinne Punkaharjun joulunavauksen järjestäjänä. Lisäksi ensimmäistä Jouluraittia olivat valmistelemassa MTK-Punkaharju, Savonlinnan Seudun Kolomonen, MLL Punkaharju sekä Punkaharjun Urheilijat.

Marraskuun 22. päivänä vuonna 2013 raitti oli joitakin roihuja lukuun ottamatta pilkkopimeää. Vieläkin muistaa sen haltioituneen tunteen, kun käveli pitkin mustanaan väkeä täynnä olevaa Kauppatietä. Väentungoksessa koki aitoa iloa olla osallisena ainutkertaista Jouluraittiperinteen avausta kirkkaine joulutähtineen.

Ensimmäisen Jouluraitin valmistelussa ei kenellekään juolahtanut mieleen laatia turvallisuussuunnitelmia, järjestää liikenteenohjausta eikä tehdä muitakaan viranomaisilmoituksia. Poliisille taidettiin puhelimitse ilmoittaa, että Punkasalmeen ollaan järjestämässä joulunavaustapahtumaa.

Seuraavina vuosina puuroannosten lisääntyessä tapahtuman järjestäminen onkin muodostunut entistä byrokraattisemmaksi ja jos jonkinlaisia maksullisia lupia tarvitaan. Järjestyksenvalvojien lukumäärä ja pätevyysvaatimukset nousevat vuosi vuodelta, ilmeisesti yleismaailmallisen turvattomuuden tunteen vahvistuessa.

Jokaisena vuonna ollaan kerätty ja hyödynnetty saatua palautetta pyrkien kehittämään tapahtumaa entistä monipuolisemmaksi ja kaikkia ikäryhmiä houkuttelevaksi. Jouluraitin vetonaula taitaa olla edelleen Pullaposken tarjoama aito joulupuuro, josta kaikki kävijät saavat nauttia. Sää vaihtelee vuodesta toiseen kunnon talvisään runsaine lumineen pysyessä poissa. Joulupukkikin on joutunut jättämään rekikyytinsä ja vaihtamaan menopelin, milloin Zetoriin tai hevoskärryyn. Jokaisena vuonna joukkoon on tullut lisää innokkaita esiintyjiä, ja seudulla on paljon piileviä kykyjä, jotka vain odottavat löytymistään.

Tänä vuonna pyritään laajemmin markkinoimaan Savonlinnan seudun joulutapahtumia ja yhdistämään voimia markkinoinnin tehostamiseksi. Kenties tulevaisuudessa voimme yhdistää resurssit koko kaupungin laajuisesti saadaksemme huomattavasti suurempaa aikaan.

Nyt Punkaharjun Jouluraitille kaivataan jotain uutta ja meillä on vielä hyvin aikaa kehittää juhlavuoden tapahtumaan täysin uusi, vetovoimainen ohjelmanumero. Tervetuloa mukaan suunnitteluryhmään!

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on Punkaharjun

Yrittäjien puheenjohtaja.