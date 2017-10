Matkailupitäjän häpeäpilkut uusiksi

Punkaharjulta löytyi tarkkasilmäisen ohikulkijan kuvattavaksi erittäin heikkokuntoinen ja suurikokoinen opastetaulu. Sen rempsottava ulkoasu viittaa siihen, että kyseessä on vanhan Punharjun aikainen kunnan infotaulu.

Asiasta uutisoi Itä-Savo-lehti, ja sen jälkeen sosiaalisessa mediassa keskusteltiin laajalti vastuukysymyksistä. Virkamiehiä moitittiin ongelman pallottelusta ja vastuun siirtämisestä muille.

Facebookissa esiteltiin myös muita opastetauluja, jotka antavat muun kuin kirkkaan kuvan matkailupitäjän imagosta.

Tiistaina yksi lehdessä haastateltu virkamies eli kehitysjohtaja Pellervo Kokkonen Savonlinnan Hankekehitys Oy:stä lupasi Facebookissa, että taulujen omistussuhteet selvitetään, ja ne viedään pois rumentamasta maisemaa.

Kaupungin on syytä kartoittaa niin kaupunkialueen kuin maaseudun opastetaulut ja hävittää heikkokuntoiset. Ajelukierros asian selvittämiseksi ei ole monen tunnin urakka, ja myös kansalaiset voivat pitää silmänsä auki ja antaa vinkkejä kaupungille.

Taulujen kunnon kartoittaminen ja uusien tekeminen ei voi olla rahasta kiinni. Vähäpätöiseti tauluasiaan ei kannata suhtautua, sillä monelle turistille ja ohikulkijalle kunnan tai pitäjän infotaulu on se ensimmäinen kosketus kuntaan ja sen matkailutarjontaan.