KeKillä kotiturnaus sunnuntaina – uuteen kauteen uudistuneella joukkueella

Kerimäen Kisa lähtee reilun viikon päästä alkavaan salibandykauteen uudistuneen ja laajemman joukkueen voimin.

Edelliskauden kokoonpanosta jäi muutamia pelaajia pois, mutta puheenjohtaja Teemu Tiaisen mukaan uutta väkeä löytyi lopulta toimintaan hyvin mukaan. Erityisesti nuorempi kaarti on vahventunut.

– Kaikkiaan mukaan tuli kahdeksan uutta pelaajaa, osa täysin uusia. Pelaajia saatiin myös Savonlinnasta ja Punkaharjulta, Tiainen sanoo.

Salibandyn 5.divisioonaa pelaava Kisa sijoittui edelliskaudella lohkonsa neljänneksi.

Kauden yhtenä haasteena oli nykyistä pienempi pelaajarinki. Sen vuoksi useisiin turnauksiin jouduttiin lähtemään vajaalla miehityksellä.

Nykytilanne on parempi: turnauksiin on mahdollista lähteä jopa kolmella täydellä kentällisellä. Todennäköistä on sekin, että mahdollisista päällekkäisyyksistä, tai esteistä huolimatta pelaamaan päästään ainakin kahdella täydellä kentällisellä.

Tuleva sarja pitää sisällään yhdeksän turnausta. Niistä neljä pelataan syyskaudella ja viisi kevätkaudella.

Kisan osalta pelit käynnistyvät sunnuntaina 8. lokakuuta Kerimäen liikuntahallilla pelattavalla kotiturnauksella. Turnaukseen osallistuu viisi joukkuetta, eli puolet Kaakkois-Suomen Lohko 29 -joukkueista.

Kisaa vastaan tulevat Su-41 Sulkavalta ja Troopers II Imatralta. Isäntäjoukkueen ensimmäinen peli on kello 10 ja toinen kello 13.

– Luvassa on Kisan ainoa kotiturnaus tällä sarjakaudella.

Tiaisen mukaan Kisa lähtee luonnollisesti hakemaan otteluista voittoja, mutta varsinaisesti suurempia tavoitteita kaudelle ei ole.

Olennaista on ylläpitää sarjatason urheilua paikkakunnalta.

– Salibandy taitaa olla itse asiassa ainut laji Kerimäellä, jota pelataan valtakunnallisesti sarjatasolla.

Lisäksi näköpiirissä siintää seurahistorialle tärkeä merkkipaalu. Vuonna 2019 Kisan perustamisesta tulee kuluneeksi sata vuotta.

– Juhlavuoden toiminta on jo vähän pohdinnassa. Jos sen suhteen on esimerkiksi vanhoilla Kisan toimijoilla ajatuksia, niin niitä kuullaan mieluusti.