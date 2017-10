Herttua asetettu konkurssiin – koko toiminta loppumassa

Healthlake Oy/ Hotelli Ravintola Kuntoutuskeskus Herttua on asetettu tänään konkurssiin. Herttuan toimitusjohtaja Mia Peltoniemen tiedotteen mukaan haasteet kuntoutustoimialalla ja Herttuassa ovat alkaneet kesäkuussa 2015 kun harkinnanvarainen ennaltaehkäisevä kuntoutus päätettiin Suomen hallituksen toimesta lakkauttaa. Tämän kerrotaan olleen kuntoutusmuoto, johon Herttuan kuntoutuskeskus oli usean vuoden ajan panostanut.

-Tämän jälkeen olleissa kuntoutuksen kilpailutuksissa hinnat ovat vain laskeneet ja näin ollen myös kannattavuus. Kuntoutuspalveluita on uudistettu ja uudet kuntoutuspalvelut tunnetaan heikosti, jonka kautta valtakunnallisesti kurssien täyttyminen on ollut hyvin heikkoa esimerkiksi Tules avokurssien ja KIILA-kuntoutuksen osalta, Peltoniemi kertoo tiedotteessaan.

Peltoniemen mukaan Herttuan kuntoutuskeskus pärjäsi vuonna 2015–2016 järjestetyissä kuntoutuksen ja lomien kilpailutuksissa hyvin. Kilpailutuksessa pärjääminen ei kuitenkaan takaa mitään ja kesän jälkeen kuntoutuskursseja elo-, syys- ja lokakuulta on Peltonimen mukaan peruuntunut valtavasti.

-Peruutukset kursseille ovat tulleet todella myöhään, jonka vuoksi peruutuksiin on vaikea reagoida ja saada sitä kautta säästöjä. Myöskin kurssit ovat alkaneet pienemmällä henkilömäärällä, joka laskee ryhmämuotoisten kurssien kannattavuutta merkittävästi, Peltoniemi toteaa tiedotteessaan.

Peltoniemen mukaan Herttuan toiminnasta vastaava Healthlake Oy on tämän myötä ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja yhdessä asianajotoimiston kanssa on selvitetty saneerausohjelman onnistumista.

-Valitettavasti saneerausohjelmalle ei löytynyt riittäviä perusteita ja Healthlake Oy on joutunut jättämään konkurssihakemuksen Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Toimintaa on pyritty omin toimin saneeraamaan Aslak-kuntoutuksen lakkauttamisesta saakka.

-Kuitenkin pienenä kuntoutustoimijana on mahdotonta jatkaa. Herttuan kuntoutuskeskus on ollut poikkeuksellinen kuntoutustoimija suomalaisena perheyrityksenä. Pääasiallisesti muut alan toimijat ovat erilaisten säätiöiden tukemia isoja yksikköjä. Valitettavasti Healthlake Oy ei pysty enää jatkamaan toimintaa kannattavasti. Laadukas toiminta, joka on Healthlake Oy:lle ollut tärkeätä vaatii suuria investointeja. Tippuneet asiakasmäärät ja tätä kautta tippunut liikevaihto eivät myöskään mahdollista asiantuntevan henkilökunnan säilyttämistä. Toiminnan jatkosta ja toimenpiteistä tulen informoimaan mahdollisimman pian, Peltoniemi tiedottaa.

Puruvesi-lehti seuraa tilannetta.