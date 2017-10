Kitee hyväksyi KETIn osakassopimuksen

Kiteen kaupunginhallitus hyväksyi Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI Oy:n uuden osakassopimuksen. Uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2018 alusta.

KETI:ssä on Kiteen lisäksi osakaskuntina Rääkkylä ja Tohmajärvi. Yhtiön rahoitusosuuden määrä on jokaisen osakaskunnan osalta 35 euroa asukasta kohti. Laksutusperusteena käytetään vuoden 2016 viimeisen päivän asukasmääriä.

Rahoitus sisältää myös matkailupalvelusopimusten kuntarahaosuudet.

KETIn vuoden 2018 budjettiarvio on noin 1,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 Kiteen rahoitusosuus on 375 165 euroa, Rääkkylän 79 380 euroa ja Tohmajärven 162 855 euroa.

Prosentteina Kiteen rahoitusosuus on 60,75, Rääkkylän 12,87 ja Tohmajärven 26,38 prosenttia.