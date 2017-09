Halkijuoksu on vuoden huipennus Punkaharjulla

Punkaharju

Punkaharjun Urheilijoiden PuU:n yksi vuotuisista suurtapahtumista on jälleen tulossa. Punkaharjun perinteinen Halkijuoksu järjestetään lauantaina 7. lokakuuta, ja perinteiseen tapaan lähtöpaikkana on Harjun Portin matkailukeskuksen piha-alue Tuunaansaaressa.

Halkijuoksu-tapahtuma ja PuU:n perinteinen juoksukoulu nivoutuvat monellakin tapaa yhteen. Juoksukoulu on yhdistyksen jo viitenä vuonna peräkkäin järjestämä kuntourheilukoulu, joka valmentaa osallistujiaan paitsi juoksemisen saloihin, myös tavoitteellisuuteen. Moni juoksukoulun kasvatti onkin rohkaistunut osallistumaan pitkällekin matkalle Halkijuoksussa.

PuU:n puheenjohtaja Maarit Tirronen on ylpeä siitä, että juoksukoulu on vakiinnuttanut paikkansa Punkaharjulla.

– Juoksukoululla on viides toimintakausi tänä vuonna, ja olemme juoksuttaneet keskimäärin noin 25 juoksijaa per kausi.

Tirronen sanoo, että jokaiselle kaudelle on yhteistä ollut sama tavoite eli juosta jokin matka Punkaharjun halkijuoksussa lokakuun alussa.

– Joka vuosi juoksukoululaisista on päässyt omaan tavoitteeseen joko juoksemalla lyhyempiä matkoja tai puolimaratoneja tai maratoneja. Juoksukoulussa on saanut juosta kerran viikossa mukavan porukan kanssa erilaisilla alustoilla, muun muassa suolla.

Halkijuoksulla on jo 48 vuoden historia, ja aivan alusta alkaen järjestäjänä on ollut nimenomaan Punkaharjun Urheilijat.

Juoksu- ja kävelymatkoina ovat puolimaraton eli noin 22 kilometriä, 10 kilometriä, 5 kilometriä ja lasten 1,5 kilometriä.

Puolikkaan maratonin reitti on kiertänyt Luonnonvarakeskuksen puulajipuistossa, mutta nyt on etsitty vaihtoehtoinen reitti.

Uusi reitti suuntautuu Harjun Portista kierrokselle Tuunaansaareen, sen jälkeen ulkoilureittiä pitkin kohden Kruunupuistoa, jonka jälkeen on luvassa Mannilan lenkki Vaahersalossa. Punkaharjulle palataan lopuksi Harjutietä pitkin.

– Syynä vaihtoehtoiseen reittiin on puulajipuiston tienparannus mistä johtuen tie on paikoitellen huono juoksun kannalta, Mika Heikkonen sanoo.