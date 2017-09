Toimeentulosta on syytä ollaan huolissaan

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta jyrähti painavin sanoin puhuessaan viime viikonloppuna Punkaharjun Eläkkeensaajien 40-vuotisjuhlassa.

Terävin viesti osuu maan hallitukselle, joka Paassillan mielestä kurittaa ennestään heikkotuloisia ihmisiä, kuten eläkeläisiä. Paassilta sanoi, että pelkän lämpimän käden tarjoaminen eläkeläisille saisi jo riittää. Tarvitaan rahaa ja tekoja, jotta eläkeläiskoyhyyttä voidaan vähentää.

Onhan se karmivaa, kun ihminen joutuu tekemään valintoja ruuan ja lääkkeiden väliltä. Iso lääkelasku voi heilauttaa pienituloisen ihmisen talouden pahasti vinksalleen.

Paassillan esimerkki on elävä esimerkki tämän päivän Suomesta, jonka turvaverkko heikoimpia kansalaisiaan kohtaan harvenee uhkaavasti. Paassillan mukaan aiemmatkin maan hallitukset ovat osanneet ”kurmoottaa” heikompiosaisia. Ilmeisesti heidän äänensä on niin hiljainen, ettei se kuulu niihin kabinetteihin, joissa päätökset sorvataan. Liekö niin, että suuren osan maamme päätöksistä tekevät hyväosaiset. Ovatko he kadottaneet yhteyden tavallisiin tallaajin, jollaisia meistä valtaosa on?

EKL ja muut jäsentensä etuja ajavat järjestöt ja liitot ovat tärkeitä edunvalvojia omalla sektorillaan. Toivottavasti niiden vaikutusvalta kantaa Arkadianmäelle saakka.