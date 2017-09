Enonkoskelaiset aktiivisia perheliikunnassa

– Lasten liikkuminen lähtee vanhempien esimerkistä ja lapsi ottaa mallia vanhemman aktiivisuudesta. Toisaalta lapsen liikuntaharrastus ja yhdessä touhuaminen innostaa myös vanhempia liikkumaan, sanoo Enonkosken kunnan liikunnanohjaaja Jonna Immonen.

Perheliikunta ja sen kehittäminen on Immoselle sydämen asia, josta hän teki opinnäytetyönsä Haaga Helia ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja amk -tutkintoa varten viime talvena. Tutkielma kohdistui enonkoskelaisiin lapsiperheisiin, joiden joukossa hän toteutti aiheeseen liittyvän kyselyn talvella.

– Kävi ilmi, että enonkoskelaiset ovat aktiivisia perheliikunnan harrastajia. He haluavat panostaa aktiiviseen ja monipuoliseen perheliikuntaan ja pitävät perheliikuntaa erittäin tärkeänä vaikuttajana lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. Liikuntapaikoista erityisesti lähiliikuntapaikoilla on suuri merkitys kuntalaisille ja näitä perheet haluavat kehittää lisää, Immonen kertoo.

Enonkosken kunnan liikunnanohjaajan tekemä tutkielma ei päätynyt arkistoon pölyttymään, vaan sen tuottamat kehittämisideat ja ehdotukset otettiin käyttöön saman tien. Pitkälti näiden toimenpiteiden ansiosta Enonkosken kunta palkittiin elokuussa Suomen perheliikuntamyönteisin kunta -palkinnolla. Palkitsemisen taustalla olivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

