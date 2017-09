Saimaan Eräpalvelu jatkaa kanottivuokrausta Kolovedellä

Kanoottivuokrauspalvelu Kolovedellä jatkuu entiseen tapaan, vaikka kaupallinen toimija alueella on vaihtunut.

Heinäkuun alusta lukien kanoottivuokrausta Kolovedellä on hoitanut SaimaaHoliday -yritysverkostoon kuuluva Saimaan Eräpalvelu Oy, joka osti Kolovesi Retkeilyn kaluston, liiketoiminnan ja tuotemerkin Matti Siivoselta.

Uusi toimija on tehostanut palvelua viemällä vuokrauksen verkkoon.

– Verkkokaupan kautta voi varata ja vuokrata kanootin Kirkkorannasta, kertoo Saimaan Eräpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Marie Fant. Hän omistaa yrityksen yhdessä miehensä Jukka Laitisen kanssa.

Koloveden Kirkkorannan lisäksi yrityksellä on kaluston vuokrauspisteet muun muassa Oravissa ja Järvisydämessä Rantasalmella.

Marie Fant kertoo melontakauden jatkuvan syyskuun ajan täysillä, eikä kausi suinkaan vielä ole paketissa. Tässä vaiheessa voi kuitenkin todeta ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kasvaneen.

– Melonta kasvattaa suosiotaan. Ihmiset haluavat liikkua vesillä entistä enemmän lihasvoimalla moottoriveneiden sijaan.

Marie Fantin mukaan Kolovesi Retkeilyn ostaminen oli hänen yritykselleen luonteva jatkumo pitkään yhteistyökuvioon, jota Kolovesi Retkeilyn aiemman yrittäjän kanssa on tehty.

Saimaan Eräpalvelu on perustettu vuonna 2017 ja se on alusta lähtien vuokrannut retkeilykalustoa Linnansaaren kansallispuiston lisäksi myös Kolovedellä. Pitkää matkaa tekevät retkeilijät ovat myös meloneet Linnansaaren, Oravin ja Koloveden väliä, joten alueet ovat toiminnallisesti linkittyneet toisiinsa jo vanhastaan.

Saimaan Eräpalvelu ylläpitää vielä toistaiseksi Kolovedesi Retkeilyn www-sivuja, joissa on uudet yhteystiedot ja linkit toimijan palveluihin.

Melonnan suosio kasvaa. Ihmiset haluavat liikkua lihasvoimalla.