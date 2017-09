Tien talvihoito paranee Makkolasta Enonkoskelle – Lemminkäinen aloittaa seudun tiestön kunnossapitäjänä

Kerimäen Makkolan ja Enonkosken välisen tieosuuden pitäisi ensi talvena olla aiempaa paremmassa kunnossa.

Maantie 471:n talvihoitoluokitus nousee kyseisellä välillä II-luokasta IB-luokkaan, mikä tarkoittaa aurauksen nopeutumista ja pienempiä polanteita tien pinnassa.

– Tien tähänastisesta hoidosta on tullut paljon palautetta. Liikennemääräkin vaikuttaa, tiellä on paljon työmatkaliikennettä, perustelee aluevastaava Harri Hyyryläinen Keski-Suomen ely-keskuksesta. Hoitoluokitus nostettiin samalla lailla Heinäveden taajaman ja VT 23:n välille.

Muita muutoksia Savonlinnan seudun tiestön talvihoitoon ei sitten pitäisi tullakaan. Laatutason määrittää Liikennevirasto.

Normit ovat siis ennallaan, mutta nähtäväksi jää, vaikuttaako alueurakoitsijan vaihtuminen parempaan tai huonompaan.

Savonlinnan alueurakka on ”ikiaikaisesti” ollut Destialla, mutta lokakuun alussa alkavan viisivuotisen sopimuksen voitti kilpailussa nyt Lemminkäinen Infra Oyj.

Lemminkäinen on muutamassa vuodessa noussut Destian ja YIT:n jälkeen maan kolmanneksi suurimmaksi kunnossapitäjäksi: sillä on nyt yhdeksän alueurakkaa.

Savonlinnan alueurakkahinta on vuosilta 2017-22 yhteensä 12,1 miljoonaa euroa. Talvihoito vie noin puolet rahoista. Osa töistä, kuten sorastukset ja rumpujen uusimiset ovat yksikköhinnoiteltuja.

Urakkaan kuuluu noin 1100 kilometriä teitä, joista soratietä on 460 kilometriä.

Imatran urakasta siirtyi uutena noin sata kilometriä teitä Vuoriniemen ja Lohilahden suunnalta Savonlinnan alue-urakkaan.

