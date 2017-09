Terveisiä kuntalaisilta!

Kun aloitin tauon jälkeen urani paikallispolitiikassa uudelleen viime keväänä, päätin myös jatkossa kuunnella kuntalaisia entistä herkemmällä korvalla. Siksi aloitin kahvikestit Kerimäen Tervosella joka kuukauden 1. maanantai kello 9. Paljon terveisiä sainkin.

Päällimmäisenä murheena ensimmäisellä kertaa oli kirkkorannan kohtalo ja Puruveden kunto. Kuntalaiset kiittelivät kovasti Pro Puruveden aloittamaa Freshabit-hanketta, jonka turvin ruovikkoa raivataan ympäri Matinniemeä.

Samassa yhteydessä toivottiin kirkkorannan puhdistamista vahvasta heinikosta myös lähempää luontotornia. Jaan vahvasti tämän toiveen. Olisi kaikkien etu, jos hieno ranta liikuntapuiston kohdalta saataisiin ennallistettua siihen muotoon, jossa se oli kokeneempien kävijöiden mukaan vielä 70-luvun alussa eli puhtaaksi hiekkarannaksi.

Silloin se alkoi pääosin paikallisen vedenpuhdistuslaitoksen myötä rehevöityä ruovikoksi sillä seurauksella, että nyt tiheässä heinikossa ja sen puoli metriä paksussa humuskerroksessa eivät viihdy enää juuri edes linnut. Ennallistamista ovat hidastaneet viitasammakot ja korennot, mutta muualta maasta saadun opin mukaan jopa niiden elinympäristöjä voidaan muokata, jos samalla taataan vastaavia alueita muualta.

Monet maanomistajat antavat nyt perustaa omille peltokaistaleilleen kosteikkoja suojavyöhykkeeksi, mistä iso hatunnosto! Eikö näitä esimerkiksi Lautalahden ja Jouhenjoen suulle valmistuvia kosteikkoja voisi hyödyntää myös sammakoiden ja korentojen paratiiseina entisen hienon hiekkarannan sijaan? Tätä lupasin kysyä ja myös kysyin kirjallisessa kysymyksessäni ministeri Tiilikaiselta.

Puruveden kunto puhutti laajemminkin, vaikka tänä kesänä sinilevähavaintoja on tehty aiempaa vähemmän. Kahdeksasta löydöstä kolme tehtiin Hautalahdelta. Toive on edelleen, ettei kukaan enää pesisi mattoja, hiuksia tai mitään muutakaan pesuaineilla järvessä ja että jokainen omistaja perkaisi rantansa heinikkoa mahdollisuuksiensa mukaan.

Saimme kaikki myös pikaopetuksen sinilevän tunnistamiseen. Jos löydetty levä ei tartu keppiin ja jos se nousee lasipurkissa pintaan, kyseessä on todennäköisesti juuri sinilevä.

Huolenaiheina olivat myös Kerimäen lukio sekä työpaikat. Kerimäen lukion kohtalo näyttää heikolta. Kun 1. luokalla on jo nyt enää 7 oppilasta, on omaa lukiota vaikea perustella.

Pitkä pohdinta lukion lakkauttamisesta on tehnyt tehtävänsä –valitettavasti.

Hieno uutinen koko seutukunnalle on sen sijaan Metsä Woodin suunnittelema reilun 50 miljoonan euron uusi kertopuulinja, joka toisi kaikkiaan yli 70 uutta työpaikkaa. Pidetään sen puolesta vahvasti peukkuja!

Iloitsimme yhdessä myös pienemmistä hyvistä työpaikkauutisista, kun esimerkiksi puu- ja metallialan yritykset ovat ottaneet lisää työntekijöitä.

Tästä on hyvä jatkaa keskusteluja joka kuukauden ensimmäinen maanantai. Jos en itse pääse joskus paikalle, lupaan hommata uusia korvia kuuntelemaan. Tervetuloa siis kahvittelemaan!

Heli Järvinen

Kirjoittaja on kerimäkeläinen Vihreiden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja.