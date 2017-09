Punkaharjun lukion tuloksista – ne ovat olleet kauttaaltaan hyviä tai erinomaisia

Kerimäellä pidettiin kuntalaiskuulemistilaisuus 12.9. Tilaisuudessa Savonlinnan Lyseon lukion rehtori Ismo Falck luonnehti Punkaharjun lukiossa saavutettuja tuloksia seuraavasti: ”Punkaharjulla oli huipputuloksia ja surkeita tuloksia, mutta ne jostain syystä unohdettiin. Isoissa yksiköissä ei tulokset hirveästi heilahtele, kun massa on isompi.” (Itä-Savo 13.9.). Samankaltainen uutisointi oli Puruvesi-lehdessä 14.9.

Kokosin kaikki löytämäni lukiovertailujen tulokset vuodesta 2006, jolloin tulin Punkaharjulle, vuoteen 2013, jolloin lukio lakkautettiin.

Sen jälkeen toiminta jatkui Lyseon lukion sivutoimipisteenä vuoteen 2016.

Seuraavassa listauksessa näkyy Punkaharjun lukion sijoittuminen kaikkien Suomen noin 400:n lukion joukossa. MTV3:n vertailuun on otettu kaikki ylioppilastutkinnon aineet, HS:n listaan neljä pakollista ainetta ja STT:n listassa on otettu huomioon lukioon tulleiden lähtötaso:

2006 Yliopistoon päässeet (2.); 2007 Ei tietoa; 2008 Ei löytynyt; 2009 HS (15.), STT, pienet lukiot (1.); 2010 IS (71.); 2011 MTV3 (128.); 2012 STT (41.), HS (111.), MTV3 (143.); 2013 STT (6.), MTV3 (182.).

Mielestäni tulokset ovat kauttaaltaan hyviä tai erinomaisia, eivätkä hirveästi heilahtele puhumattakaan, että olisivat surkeita.

Kyse ei voi olla myöskään siitä, että lukioon olisi valikoitunut erityisen lahjakkaita opiskelijoita. Melkein kaikki omasta yläkoulusta lukioon pyrkineet valitsivat Punkaharjun lukion, jolloin mukana oli heikommillakin keskiarvoilla tulleita. Tämä näkyy hyvänä menestymisenä STT:n vertailussa, jossa lähtötaso otettiin huomioon.

Punkaharjun lukio oli monena vuonna esillä valtakunnallisissa ja maakuntien medioissa esimerkkinä siitä, että pienetkin lukiot voivat menestyä.

Voisi toivoa, että opettajien ja opiskelijoiden tekemää laadukasta työtä ja tuloksia osattaisiin arvostaa myös Savonlinnassa.

Matti Karjalainen

Punkaharjun lukion viimeinen rehtori

Kirjoita Puruveteen!

Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteineen.

Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.

Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.

Kirjoita sähköpostilla uutiset@puruvesi.net tai kirjepostilla Puruvesi/Lukijan mielipide, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.