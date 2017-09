Valaisu-urakka käyntiin harjulla – talkoolaisia löytynyt hyvin, mutta mukaan mahtuu vielä

Tuunaansalmesta Kruunupuistoon ulottuvan valaistuksen rakentaminen käynnistyi tiistaiaamuna Punkaharjulla.

Maarakennusurakoitsija Ram-Mark Oy:n puolesta paikalla on yksi työntekijä, matkailukeskus Harjun Portilta 1-2 työntekijää, sekä Länsi-Punkaharjun kyläyhdistyksen puolesta yksi talkoolainen per työpäivä. Sähköurakoinnin hoitaa Sähköpalvelu Ismo Paananen.

Valaisuhanketta hallinnoivalle kyläyhdistykselle projekti sihteeri Sirpa Taskisen mukaan iso ponnistus.

Talkooväkeä tarvitaan paikalle jokaiselle arkipäivälle. Työt kestävät 2-3 viikkoa. Tällä hetkellä talkoolaisia rekrytoidaan lokakuun 9. päivään saakka.

– Tälle viikolle talkoolaiset on ja ensi viikollekin kohtuuhyvin. Jonkin verran avointa vielä on, joten mukaan mahtuu vielä, Taskinen vinkkaa.

Reilun kahden kilometrin mittaiselle valaistavalle alueelle pystytään valopylväitä 40-50 metrin välein. Kaikkiaan asennetaan 55 kappaletta.

Nyt käynnissä olevien töiden puitteissa asennetaan reitin perusvalaistus. Loppuvuoden aikana alueelle tulee vielä valotaidetta, penkkejä, sekä uusia opastekylttejä.

Perusvalaistus on tarkoitus ottaa käyttöön heti töiden valmistumisen jälkeen. Sähköliittymä sille on jo olemassa.

– Valoihin tulee hämärätunnistin, jonka avulla ne syttyvät automaattisesti. Aivan keskellä yötä valoja ei ole tarkoitus pitää päällä.