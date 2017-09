Kyläkouluille löytyi puolustajia – Savonlinnan valtuusto ei kuitenkaan päättänyt oppilasrajojen lievennyksistä

Vaikka Savonlinnan kaupunginvaltuutetut äityivät joukolla kehumaan haja-asutusalueen kyläkouluja tärkeiksi paikoiksi niin koululaisille kuin kyläläisille, sympatian osoitukset jäivät toistaiseksi puheiden tasolle.

SDP:n valtuutettu Teemu Hirvonen äänestytti valtuusto kaksi kertaa, ja toiselle kerralla hän sai pöydällepanoesityksensä taakse tarvittavan neljäsosan valtuustosta.

Kaupunginhallituksen esitys kyläkoulujen oppilasrajojen lievennyksistä jäi pöydälle äänin 33-18. Se on tulossa takaisin seuraavaan valtuustoon.

Useat valtuutetut puhuivat valtuustossa elävän maaseudun ja kyläkoulujen puolesta. Puheissa viitattiin muun muassa samana iltana hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan, joka korostaa Savonlinnaa hyvänä paikkana asua.

Keskustan Jouni Matilainen totesi, että kaupunki voisi säästää muustakin kuin kyläkouluista ja viittasi kaupungin keskuskadun Olavinkadun remonttiin. Matilainen muistutti maaseudun väen maksavan kiinteistöveroa jopa enemmän kuin kaupunkilaiset, mutta vastinetta rahalle on vähän.

Hän vertasi, että kyläkoulut ovat maaseudulla likimain ainoita kuntapalveluja, ja niillä on muukin merkitys kuin vain koulu.

– Kyläkoulut ovat myös harrastetiloja ihmisille, ja ne lisäävät kaikkien hyvinvointia, kun sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy.

Timo Lajunen (kesk.) muistutti, että toimiva kyläkoulu on paras keino pitää maaseutu elävänä. Satu Laamanen (sd.) korosti, että pienet koulut tulisi nähdä vahvuutena, ei pakollisena kulueränä. Laamanen on huolissaan sosiaalisen pääoman menetyksestä niissä kylissä, joilta oma koulu on lakkautettu.

– Koulu on tärkeä osa kyläyhteisöä, ja lakkauttamisen sijaan kouluja on on uskallettava lähteä kehittämään.

