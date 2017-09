Kerimaan vesihuolto nyt oman kaivon ja altaan varassa

Vesi tulee ja menee Kerimaassa taas taannoisen neljän päivän katkon jälkeen. Puikkari Oy ratkaisi vesiriidan pattitilanteen toistaiseksi aloittamalla alueen oman jätevesialtaan tyhjennykset. Käyttövesi tulee entiseen tapaan omasta kaivosta.

Tiivis 32 kuution jätevesiallas on tyhjennetty imuautolla kertaalleen. Puikkarin toimitusjohtaja Pekka Nurminen ei vielä osaa arvioida, miten tiheään allasta pitää tyhjentää sinä aikana, kun odotellaan oikeuden kannanottoja vesikiistaan.

– Prosessit jatkuvat. Väliaikainen ratkaisu oli ainoa vaihtoehto, kun viranomaisilta ei löytynyt varasuunnitelmia. Kannamme tässä yhteiskunnan vastuuta, koska asukkaat olivat sen puolesta neljä päivää täysin heitteillä vesihuollon suhteen. Maksamattomat jätevesimaksut ovat riidanalaisia, korostaa Nurminen kantanaan.

Nurmisen mukaan vesilaitoksen palveluihin palataan, kun kiinteistökohtainen mittaus ja laskutus saadaan aikaan. Tilannetta helpottaa se, että lomakeskuksessa on menossa hiljainen välikausi.

Itä-Savon Vesi Oy katkaisi Kerimaan alueen jätevesien vastaanoton viime viikon maanantaina maksamattomien maksujen vuoksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta on kieltänyt Puikkaria johtamasta jätevesiä maaperään tai vesistöön ja velvoitti yhtiön tyhjentämään jätevesiallasta ennen sen täyttymistä.