Tie matkailijan sydämeen käy vatsan kautta

Viime lauantaina pidetyssä Matkailu Punkaharjulla-seminaarissa kertoi Visit Finlandin Terhi Hook ruokamatkailusta seuraavaa: ”Nykyään yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä. He haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan. Suomalaisessa ruokamatkailussa on potentiaalia, sillä tarinat, aitous, paikallisuus ja puhtaus luovat arvoa matkailijalle. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta.”

Maa- ja metsätalousministeriö, Visit Finland ja MTK yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa järjestivät Hungry for Finland – kansallisen ruokamatkailukilpailun 2017, joka kuului myös Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Kilpailulla haluttiin rohkaista ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään uutta, paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa.

Hotelli Punkaharjun ennakkoluulottomalla ja rohkealla Saimi Hoyerilla oli valmis ja koeteltu tuote kyseiseen kilpailuun: Sieni- ja yrttiviikonloppu, jossa osallistujat ensin huippuasiantuntijoiden opastuksella itse keräävät ja tunnistavat sieniä ja yrttejä. Ihmiset oppivat näin tunnistamaan luonnon antimia ja valmistamaan niistä ammattilaisten ohjauksessa erilaisia aterioita. Yhteinen viikonloppu huipentuu viiden ruokalajin sieni-illalliseen.

Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 73 ehdokasta, joista raati valitsi voittajaksi Olo Creative Kitchenin klassikkomenuun Matka. Voittajan lisäksi palkittiin kolme merkittävää ruokamatkailutekoa, joista ensimmäisenä mainittiin Hotelli Punkaharjun sieni- ja yrttiviikonloppu. Jälleen tuli mainetta ja kunniaa Punkaharjulle, mistä voimme olla ylpeitä ja saamme olla kiitollisia Saimille sekä koko Hotelli Punkaharjun tiimille. Uskomaton suoritus!

Erittäin suosituiksi maailmalla ovat tulleet myös Meal sharing ja Eat with locals-tyyppiset ratkaisut, joissa matkailijat käyvät syömässä paikallisten ihmisten kotona. Etenkin nuoremmat matkailijat ovat tottuneet aterioimaan kaiken tasoisissa ravintoloissa, mutta sen lisäksi he haluavat myös jotain muuta. He haluavat tutustua paikallisiin ihmisiin ja paikalliseen ruokakulttuuriin aidoimmillaan. Tähän tarjoaa hyvän mahdollisuuden ruokailu jonkun paikallisen ihmisen kodissa ja aivan tavallista kotiruokaa nauttien.

Olen kuullut ulkomaisilta tuttaviltani, että nämä kotiruokahetket ovatkin olleet matkojen parasta antia. Hyvän ruoan ääressä istuminen ja siitä ja sen valmistustavoista keskusteleminen poistaa helposti ujouden ja varautuneisuuden ja saattaa olla alku elinikäiselle ystävyydelle.

Tarkoitus ei suinkaan ole kilpailla ravintoloiden kanssa – päinvastoin. Kun matkailija asuu muutaman vuorokauden samassa hotellissa, hän todennäköisesti kaipaa vaihtelua myös ateriointiin. Me olemme valmiit vaimoni kanssa antamaan Saimi Hoyerille yhteystietomme, jotka hän voi antaa ulkomaalaiselle asiakkaalleen tämän kysyessä mahdollisuutta kotiruokailuun.

Vielä, kun näitä kotiruokailupaikkoja olisi useampia, voidaan olla melkoisen varmoja, että aina jollekin sopii. Tämä nyt oli tällainen mieleen tullut idea, jota saa käyttää, mutta ei ole pakko!

Ari Ora

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Savonlinnan kunnallisjärjestön sekä Punkaharjun Kokoomus ry:n puheenjohtaja.