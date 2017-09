Lähetyssihteerin työ halutaan viraksi

Kerimäen kappelineuvosto esittää Savonlinnan kirkkoneuvostolle, että nykyinen Kerimäen ja Punkaharjun yhteinen lähetyssihteerin työsopimussuhteinen tehtävä muutettaisiin viraksi.

Virassa työajan käyttäminen olisi joustavampaa kuin työsopimussuhteessa, jolloin tehtävien hoitamiseen olisi paremmat mahdollisuudet. Tehtävän muuttaminen viraksi nostaisi sen korkeampaan vaativuusryhmään ja nostaisi samalla hiemen palkkausta.

– Lisäpanostus olisi kuitenkin pieni verrattuna toiminnallisiin hyötyihin, painottaa kappelineuvosto ja muistuttaa, että muun muassa Kerimäeltä on selkeästi vähennetty seurakuntatyön resursseja.

Virkaan voitaisiin siirtää tehtävän nykyinen hoitaja, jos hän jatkaa seurakunnan palveluksessa. Muussa tapauksessa virka täytettäisiin pätevällä hakijalla.

Lähetyssihteerin tehtävä jakautuu Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien alueille ja kesken, suunnilleen jaolla 3+2 työpäivää viikossa. Työssä on myös tehtäviä iltaisin ja viikonloppuisin.

Työsopimussuhteinen hengellisen tai toiminnallisen puolen tehtävä on hyvin harvinainen. Työajallinen tehtävä sopii kappelineuvoston mielestä huonosti toiminnallisen puolen tehtävään, joka vielä jakautuu kahdelle tai useammalle seurakunnan alueelle.

Savonlinnan kirkkoneuvosto on päättänyt, että Jani Lambergilta vapautunutta VI seurakuntapastorin virkaa ei toistaiseksi täytetä. Viran täyttöä tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa, kun Savonrannan kappalaisen virka vapautuu.

Henkilöstöstrategiassa on aiemmin linjattu, että vuosien 2015-18 suunnitelmakaudella Savonrannalta vapautuvaa kappalaisen virkaa ei täytetä.

Kahvila Kaivopirtille myydyn liiketontin hintaa esitetään alennettavaksi 20 000 eurolla, koska tontin rakennusoikeus onkin 300 neliömetriä kaupassa ilmoitetun 400 neliömetrin sijaan. Kaupanteon yhteydessä käytetty tieto oli vanhentunut.