Perhevapaan uudistuksessa tarvitaan rahoituksen uudistus

Koska Suomessa isät pitävät alle 10 prosenttia perhevapaista, kaikki esittävät kilvan vaihtoehtojaan sille, miten heidän osuutensa saadaan kasvamaan. Keskustelussa ovat kiintiöt, korvausten suuruus, asennemuutos ja kotihoidontuen uudistus, mutta yksi yleensä unohtuu: perhevapaiden rahoitus.

Nyt kulut lankeavat liian isolta osalta äitien työnantajille. Vaikka lakisääteisistä kuluista suurin osa korvataan Kelan kautta, jää äitien työnantajien maksettavaksi iso summa työehtosopimusten mukaisista kuluista, jotka ovat työnantajan kannalta ihan yhtä sitovia.

Seurauksena siitä on terveitä pieniä yrityksiä, jotka kaatuvat liian monen työntekijän samanaikaiseen äitiyslomaan; seurauksena on liian monta yrittäjää, joka palkkauksen ja uuden työpaikan luonnin sijaan raataa itse pitempää päivää ja seurauksena on nuorille naisille paljon miehiä suurempi työllistymiskynnys, joka osaltaan heikentää naisen euroa ja tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Ruotsissa, jossa isien osuus vanhempainvapaista on Euroopan suurin, lähes neljännes, on ymmärretty paitsi kiintiöidä vapaat myös jakaa perhevapaiden rahoitus kaikille yrityksille. Koska yksikään yritys ei omaa monopolioikeutta työntekijöidensä lapsiin, ei myöskään kustannuksia ole järkevää keskittää vain niille! Kaikkien osallistuminen maksuihin kannustaa yrityksiä innostamaan myös miehiä vapaiden käyttöön. Lapset ovat jokaisen yrityksen ja meidän jokaisen eläkkeestä haaveilevan työntekijän tulevaisuuden tae, ja juuri siksi meidän kaikkien kannattaa osallistua maksuihin nykyistä tasapuolisemmin. Perhevapaamalli on toteutettavissa kustannusneutraalisti, mutta silti nykyistä yritysten maksutaakkaa tasaisemmin jakaen.

Heli Järvinen

Kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki

