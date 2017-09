Punkaharjun tehdas olisi jättiluokan lottovoitto

Savonlinnan seudusta on tullut viimeisten vuosien aikana kuin huomaamatta massiivinen mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä.

Tehtaiden ammattiväki sen kyllä tietää, mutta tunnistavatko kuntalaiset sitä, kuinka paljon hyvinvointia esimerkiksi Metsä Woodin Punkaharjun tehtaat ja UPM:n Savonlinnan tehdas alueelleen tuottavat?

Ilmiö on mielenkiintoinen. Metsäteollisuus ei jättänytkään Suomea, mitä pelättiin jokunen vuosi sitten. Uusia tuotantolaitoksia nousee ja entisiä modernisoidaan. Äänekoskella aloittaa suuri biotuotetehdas ja Varkaudessa on uudistettu tehdastuotantoa.

Jos ja toivon mukaan kun Punkaharjulle rakennetaan 52 miljoonan euron uusi kertopuulinja, sitä voidaan pitää jättiluokan lottovoittona. Uusia työpaikkoja tule kymmeniä ja kerrannaisvaikutukset ovat isot.

Tehdasinvestoinnit ovat lisäksi siitä hyviä, että ne tehdään parhaimmassa tapauksessa vuosikymmeniksi. Toki pörsseissä noteerattavien firmojen tulostiedotteet vaikuttavat tehtaiden henkilökuntamääriin, mutta onneksi tuotannon annetaan pyöriä, vaikka välillä menisi hieman heikommin.

Niin Punkaharjun kuin muunkin suomalaisen teollisuuden lohtu on nyt, että vienti vetää ja kauppa käy Suomessakin.

Metsäteollisuuden vahvistuminen luo myös roimasta positiivista tulevaisuuden uskoa Savonlinnan seudulle. Sellaista totta vie tarvitaan.