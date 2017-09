Hotelli Punkaharju teki ruokamatkailuteon – sieni- ja yrttiviikonloppu palkittiin

Hotelli Punkaharjun sienet ja yrtit -viikonloppu on palkittu kansallisessa ruokamatkailukilpailussa, jonka tulokset julkistettiin runsas viikko sitten.

Perusteluissa todetaan, että pieteetillä uudistetussa ja historiallisessa Hotelli Punkaharjussa ja kansallismaisemassa toteutetaan sieni- ja yrttiviikonloppuja.

Palkitsijoiden mielestä Hotelli Punkaharjun matkailutuote tuotetaan huippuasiantuntijoiden opastuksella sieniä ja yrttejä tunnistaen ja keräten. Asiakas saa moniaistisen ja tarinoilla höystetyn luontokokemuksen, saa tietoa luonnosta, sienistä, yrteistä sekä oppii valmistamaan saalistaan erilaisia aterioita.

Viikonloppu huipentuu viiden ruokalajin sieni-illalliseen

Raati valitsi Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi Olo Creative Kitchenin klassikkomenu Matkan.

Muita palkittuja Hotelli Punkaharjun lisäksi olivat muun muassa Fiskarsin Panimon, Kuura Ciderin ja Ägräs Distilleryn opastettu kierros.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailuun osallistui 73 ehdokasta. Kilpailun järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, MTK, Visit Finland ja Haaga-Helia.

Voittajat julkistettiin työ- ja elinkeinoministeriön matkailuseminaarissa Helsingissä viime viikon tiistaina.

Ministeriön mukaan ruokamatkailukilpailu on yksi tapa jatkaa matkailusesonkia ympärivuotiseksi.

Rekisteröidyt yöpymiset ovat Suomessa kasvaneet tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 7 prosenttia ja ulkomaalaisten yöpymiset yli 17 prosenttia.

– Ruokamatkailukilpailu on oiva keino nostaa kohteita esiin, mutta myös haastaa yrityksiä kehittämään tuotteistaan entistä parempia, sellaisia tuotteita, joissa elämyksellisyys on paketoitu matkailijan kaikkia aisteja palvelevaksi kokonaisuudeksi, totesi palkitsemistilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.