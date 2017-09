Lumme Energia haluaa suurten joukkoon

Kilpailu sähkönkuluttajista on nyt kovaa. Tämä on tiedostettu myös Etelä-Savossa.

Maakunnan omat toimijat, Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ovat vastanneet haasteeseen perustamalla yhdessä uuden sähkönmyyntiyhtiön, Lumme Energia Oy:n, joka aloitti toimintansa syyskuun alussa.

– Sähkön vähittäiskauppa on ollut kilpailulle avoin kaksikymmentä vuotta, mutta esimerkiksi tele- ja pankkialalla vallitsevaa hyperkilpailutilannetta ei ole vielä ollut. Nyt sähkön vähittäismyynti on ison murroksen edessä, ennustaa Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, joka johtaa myös Suur-Savon Sähkö -konsernia.

Yhtenä syynä kilpailun luonteeseen on Tykkyläisen mukaan ollut, että sähkön myynti on ollut osa monialakonserneja, joissa on sallittu jopa tappiollista kauppaa.

– Viimeisin taantuma on lyönyt energiamarkkinoita ja vanhat tukijalat ovat pettäneet. Resurssien yhteen laittaminen katsottiin viisaaksi, että olisimme vahvempia valtakunnallisessa kilpailussa, perustelee Tykkyläinen voimien yhdistämistä.

Kahtiajako on voimistunut sähköalalla. Markkinoiden kärjessä porskuttaa muutama iso yhtiö, vaikka sähkönmyyjiä on vielä yli seitsemänkymmentä.

– Suuret ovat päässeet kasvamaan ja pienet kituuttavat hiipuvalla liekillä. Puolet näistä pienistä tulee häviämään viiden vuoden sisällä.

Lumme Energiakin on vielä vedenjakajan huonommalla puolella. Valtakunnassa on 3,5 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa, joista Lumme Energian asiakkaina on ESE:n ja Suur-Savon Sähkön perua noin 100 000 eli kolmen prosentin osuus.

Nyt tavoitteena on, että Lumme Energialla olisi viiden vuoden kuluttua 500 000 asiakasta. Tykkyläinen myöntää, että asiakasmäärän viisinkertaistaminen on kova tavoite.

