Värien leikkiä Sovintolassa

Kymmenkunta opinhaluista naista kokoontui viime viikolla Sovintolaan kahden päivän mittaiselle kuvataideleirille. Kurssin järjesti Keski-Karjalan kansalaisopisto ja Kesälahden kulttuuriseura tarjosi tilat opinhaluisten käyttöön.

Akvarellimaalausta opiskelemassa oli kokeneita harrastajataiteilijoita ja aivan aloittelijoitakin eri puolilta Keski-Karjalaa. Opettajana kurssilla toimi Oleg Tchoumak, joka on tehnyt pitkän työuran kuvataiteilijana ja opettajana muun muassa Joensuun seudun kansalaisopistossa.

Kansalaisopiston kesäkurssi järjestettiin nyt toisen kerran ja edelliskerralla kurssilaisia ohjasi eri opettaja. Opiskelijoille opettajan vaihtuminen on avartavaa, koska opettajilla on hyvin erilaiset metodit käytössään.

Kulttuurikammarin tiloissa pidetyllä akvarellikurssilla harjoiteltiin asetelmaa ja maisemaa. Oleg Tchoumakin opetustyyli on hyvin perusteellinen ja täsmällinen.

– Oleg ohjaa kädestä pitäen, kurssilaiset kertoivat.

Sovintolassa nähtävissä syyskuun ajan kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Oleg Tchoumakin akvarellinäyttely.

Lue lisää 7.9. Puruvesi-lehdestä.