Olohuone avoimeksi kaikille

Savonlinnan liitoskunnissa on asianmukaiset kirjastot aineistoineen, mutta niiden ulottuville on vaikea päästä.

– Aukioloajat eivät ole asiakaslähtöistä palvelua varsinkaan työssä käyvää väestöä kohtaan, sanoo kerimäkeläinen Kari Mielonen. Hänen mielestään kirjaston pitäisi olla avoinna nykyistä laajemmin.

Kari Mielosella on tuntumaa kirjastopalvelujen kehitykseen viiden vuosikymmenen ajalta. Hän työskenteli kirjastovirkailijana Kerimäellä vuosien 1973-2008 välisen ajan ja toimi jo 1960-luvun lopulla kirjastolautakunnassa.

– Nykyään puhutaan kirjastoista kuntalaisten olohuoneena. Tämä ei voi toteutua nykyisten aukioloaikojen puitteissa.Kerimäkeläisen kirjastojen puolestapuhujan mielestä kirjastolaitoksen kehittämisen pitäisi olla suunnitelmallisempaa ja kirjastolaitoksen pitäisi näkyä myös kaupungin strategiassa, jota parhaillaan valmistellaan.

