Maaseudun oltava mukana strategiassa

Savonlinnan kaupunki viimeistelee kuumeisesti kaupungistrategiaa, ja se on määrä hyväksyä syyskuun kaupunginvaltuustossa.

Punkaharjun lauantaisessa syysmiitinkissä strategia nousi esille monessa puheenvuorossa.

Kaupunginjohtaja Janne Laine vakuutti ilhahduttavan selkeästi, että maaseudun tärkeä painoarvo näkyy ja tuntuu, kun strategiaa lähdetään viemään käytännön tasolle.

Laine muistutti, että alkutuotanto eli muun muassa maa- ja metsätalous muodostavat vahvan rungon Savonlinnan seudun elinkeinoille. Laineen sanat varmasti lämmittävät monen maaseutuyrittäjän mieltä.

Pian kuitenkin mitataan, millaisia painotuksia strategia saa. Toivottavasti siihen tulee mukaan paljon konkreettisia hankkeita. Sellaisia, jotka vievät mietityin painotuksin koko seudun hyvinvointia eteenpäin.

On onni, että Savonlinnan uudessa valtuustossa on vahva ja energinen joukko ihmisiä, jotka ymmärtävät laajasti koko laajan Savonlinnan kehityksen päälle. Heiltäkin odotetaan tulevassa valtuustokäsittelyssä voimakasta toimintaa strategian hyväksi.

Kun maaseutua ja kantakaupunkia kehitetään tasaveroisesti, koko Savonlinna voi hyvin.