Äänismaan aika alkoi Lustossa

Metsänhoitaja Pekka Äänismaa, 44, on ollut nyt tasan viikon Suomen metsämuseo Luston johdossa. Hän aloitti uutena johtajana syyskuun alussa ja ryhtyy ensi töikseen tekemään uutta strategiaa laitokselle yhdessä hallituksen, henkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Äänismaa haluaa kuulla, millaista roolia muun muassa metsäalan eri toimijat Lustolta odottavat.

Itse hän ei tässä vaiheessa halua naulita omia kantojaan, mutta yhdestä linjauksesta hän tahtoo pitää kiinni.

– Käytävän keskustelukierroksen aikana varmasti kirkastuu, millaiseksi Luston rooli muodostuu. Mutta ehdottomasti itse haluan korostaa Luston roolia valtakunnallisena toimijana, Äänismaa miettii.

Pekka Äänismaa aloitti tehtävässään entisen johtajan Helkamari Knaapin jättäydyttyä johtajan hommista pois.

Äänismaa kiittää, että Lustossa on tehty varsin monella osa-alueella erinomaista työtä.

Äänismaa arvostaa esimerkiksi sitä, että Lusto on profiloitunut vuosien varrella instituutioksi, joka on osannut taitavasti nostaa esille suomalaisen metsän monia merkityksiä.

– Lustossa on lähdetty viemään eteenpäin metsän eri merkityksiä, ja sitä kautta on laitettu eri toimijoita pohtimaan sitä, mistä kaikesta metsissä on kyse. Sellaisena keskustelun yhdistäjänä ja alustana Lustolla voisi olla riippumattomana ja valtakunnallisena toimijana vahvempikin rooli.

Lue lisää 7.9. Puruvesi-lehdestä