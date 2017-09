Metsä Wood selvittelee suurta investointia Punkaharjulle – kaupunki ja yhtiö jatkavat neuvotteluita

Metsä Wood suunnittelee uuden 65 000 kuution kertopuulinjan (Kerto LVL) rakentamista Punkaharjun tehtaalleen. Mahdollisen investoinnin arvo olisi noin 52 miljoonaa euroa.

Metsä Wood neuvottelee Savonlinnan kaupungin ja tehtaan henkilöstön kanssa investoinnin edellytysten luomisesta. Lopullinen investointipäätös tehdään vuoden loppuun mennessä. Mikäli investointi toteutuu suunnitellusti, linja käynnistyy vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, yhtiö tiedottaa verkkosivuillaan.

Uuden linjan työllisyysvaikutus olisi noin 35 uutta työpaikkaa Punkaharjulle. Tämän lisäksi uusi linja lisäisi noin 40 henkilötyövuotta alihankintaketjuun. Toteutuessaan investointi lisää järeän tukkipuun kysyntää 160 000 kuutiota vuodessa.

– Kerto LVL:n kysynnän kasvua ajaa kaupungistuminen, joka luo uusia erityistarpeita rakentamisen tuotteille. Uskomme puurakentamiseen kasvuun, joka on käynnistynyt viime vuosina. Puurakentamisen edut ovat keveys, nopeus ja ympäristöystävällisyys. Haluamme kehittää rakentamisen kumppanuuksia, niin että voimme yhdessä kumppanuusverkostojemme kautta tarjota entistä tehokkaampia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Kerton erinomaiset lujuusominaisuudet yhdistettynä keveyteen tekevät siitä ensiluokkaisen tuotteen tämän tyyppiseen rakentamiseen, kertoo Metsä Woodin Toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

Savonlinnan kaupunki on neuvotellut Metsä Woodin kanssa edellytysten luomisesta investointihankkeen toteuttamiselle Punkaharjulle. Kaupunginjohtaja Janne Laine tiedotti asiasta keskiviikkona iltapäivällä.

– Neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä ja on todella tärkeää saada iso 52 miljoonan euron investointi Savonlinnaan, joka toisi kaikenkaikkiaan noin 75 uutta työpaikkaa sekä muine vaikutuksineen paljon enemmän, lisäisi merkittävästi tukkipuun kysyntää alueellamme sekä vahvistaisi Punkaharjun tehdasta sekä Savonlinnaa Suomen suurimpana mekaanisen metsäteollisuuden keskittymänä. Jos tämä investointi saadaan Savonlinnaan, on se todella merkittävä ja iso myönteinen asia kaupunkimme kehitykselle, Laine toteaa.

Laineen mukaan kaupunki on ollut aktiivinen metsäteollisuuden toimintaedellytysten luomisessa. Viimeksi Savonlinnaan toteutui UPM:n 30 miljoonan euron investointi, joka on tuonut kymmeniä uusia työpaikkoja kaupunkiin. Tuolloin kaupunki loi edellytyksiä investoinnin toteutumiselle Savonlinnaan mm. syväsatama- ja kuitulevytehdasinvestoinnin avulla. Metsä Woodin edelliselle investoinnille uuteen kertopuutehtaaseen luotiin edellytyksiä rakentamalla vuokratilat kunnan toimesta tehtaalle.

– Savonlinna on pärjännyt tähän saakka voittajana Suomen teollisessa rakennemuutoksessa ja Savonlinnasta on isojen metsäteollisuusinvestointien seurauksena tullut Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuudenteollisuuskeskus. Kaupunkiin on tehty merkittäviä investointeja samaan aikaan kun vastaavia tehtaita on rakennejärjestelyissä lakkautettu Lappeenrannasta, Lahdesta ja Heinolasta. Tämä on edellyttänyt myös kaupungilta aktiivisuutta, oikeaan aikaan liikkeellä olemista ja panostusten tekemistä toimintaedellytyksien luomiseen.