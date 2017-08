Pankkipäätös puhuttaa pitkään

Harva asia on saanut kansan liikkeelle niin kuin Kerimäen Osuuspankin fuusio. Vaikka kyse oli ”vain” yhden paikallisen yrityksen hallinnollisesta ratkaisusta, keskustelussa ja päätöksissä purkautui todennäköisesti myös pidempään kasvanutta yleistä kitkeryyttä suuryksiköihin suuntautumista vastaan.

Kerimäen ratkaisusta on jossain yhteyksissä tehty ikäkysymystä. Yleistäminen on vaarallista: osuuskuntakokouksessa painokkaimmat fuusion kannatuspuheet kuultiin eläkeläisten suusta.

Kiinnostusta saattoi lisätä se, että osuuskuntalaki antoi yksittäiselle ihmiselle todellisen mahdollisuuden vaikuttaa päätökseen. Oli lähes liikuttavaa seurata, kun jalkavaivaiset mummot vääntäytyivät ripsakoiden nuorten seassa uurnalle äänestämään.

Arvostelua on kuulunut siitäkin, että fuusio hylättiin vaikka enemmistö kannatti sitä. Osuuskuntalain määräenemmistövaatimus on kuitenkin omalla tavalla perusteltu. Osuuskunnan olemassaolosta päättäminen on katsottu niin isoksi asiaksi, että sen takana pitää olla jäsenten selvä enemmistö.

Jäsenten tasaveroisuuden kannalta järjestelmää voi toki pohtia. OP Kerimäen asiakkaista yli 40 prosenttia asuu Kerimäen ulkopuolella. Heistä ei ymmärrettävästi moni päässyt paikan päälle päättämään.

Päätös on tehty ja seuraukset jäävät nähtäviksi. Asiakkaiden näkökulmasta ytimessä ovat paikalliset palvelut ja niiden soisi säilyvän.