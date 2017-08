Savonlinna haluaa helpottaa mökin muuttamista vakituiseksi asunnoksi

Savonlinnaan halutaan mahdollisimman joustava menettely vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi

Savonlinnan kaupunki haluaa muuttaa rakennusjärjestyksensä siten, että vapaa-ajan asunnolle olisi mahdollisimman helppoa ja joustavaa muuttaa vakituisesti asumaan. Tätä varten on käynnistetty rakennusjärjestyksen muuttaminen siten, että uusi mahdollistava rakennusjärjestys olisi voimassa vuoden 2018 alusta.

Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan kaupunki tulee osoittamaan muutokseen sopivat alueet mahdollisimman laajana ja joustavoittamaan muutosmenettelyä niin paljon kuin mahdollista.

Savonlinna on Suomen suosituimpien huvilakaupunkien joukossa ja matkailuvetovoimaisuuskyselyissä Itä-Suomen vetovoimaisin kaupunki. Loma-asuntoja kaupungissa on noin 8 500, ja niissä asuu kesälomakaudella lähes 30 000 ihmistä. Suurten ikäluokkien savonlinnalaisia edustajia asuu Savonlinnan ulkopuolella noin 5000.

Rakennusjärjestyksen määräys tulee koskemaan olemassa olevien vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muutoksia, ja niiden tulee täyttää tekniset vaatimukset vakituiselle asunnolle sekä ottaa huomioon ympäristövaikutukset.

Tällä hetkellä rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä. Valtaosa Savonlinnan kaavojen rantarakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen. Poikkeamispäätösvalta on kunnalla, ja Savonlinnassa asiasta vastaa kaavoituspäällikkö.

Viime vuosina käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajanasuntoon on herättänyt jonkin verran kiinnostusta. Myönteisiä poikkeamispäätöksiä on tehty 2-3 kappaletta vuosittain, mutta viime vuosina kiinnostus on ollut selvästi kasvavaa.

Loma-asunnolla voi jo tälläkin hetkellä asua ja sinne voi muuttaa myös postiosoitteensa, mutta kirjoille mökille ei pääse.