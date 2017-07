Savonrannan tuhkarokkotapaus varmistui

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan tuhkarokolle altistuneita on satoja, joten rokotussuojan tarkistaminen on tarpeen, mikäli ei ole saanut kahta MPR-rokotetta tai varmuudella sairastanut tuhkarokkoa aiemmin.

Mikäli suoja tuhkarokolta on puutteellinen, tulee ottaa virka-aikana yhteys puhelimitse oman paikkakunnan neuvolaan rokotuksen järjestämistä varten. Kaikki tähän asti sairastuneet ovat olleet rokottamattomia.

Viimeisin, Savonrannalla todettu tuhkarokkotapaus varmistui keskiviikon aikana ja tapaus on jo neljäs Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Uusia kyteviä tuhkarokkotapauksia sairaanhoitopiirillä ei ollut torstaina iltapäivällä tiedossa. Jo aiemmin sairaanhoitopiiri kehotti Savonrannan lomasatamassa aikavälillä 23.6..4.7.2017 asioineita tarkastamaan rokotussuojansa.

Tuhkarokon ensioireita ovat korkea kuume, hengitystieoireet ja yleensä kurkkukipu sekä myöhemmin iho-oireet. Jos ensioireita ilmenee, tulee yhteyttä ottaa oman tai lomapaikkakunnan päivystykseen puhelimitse.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Sakari Vuorisen mukaan tuhkarokon tartuttava aika on kahdeksan päivää. Neljä päivää ennen ihottuman ilmestymistä, ja neljä päivää ihottuman ensi ilmaantumisesta.

Vastasyntyneiden ja alle yksi vuotiaiden lasten kohdalla tärkeää on, että vanhemmilla on rokotussuoja. Yhden MPR-rokotteen saanut lapsi suojataan, mikäli lapsella on ollut suora kontakti tuhkarokkoon sairastuneeseen henkilöön.

Mikäli suoja taudilta on puutteellinen, tulee virka-aikana ottaa puhelimitse yhteys oman paikkakunnan neuvolaan rokotuksen järjestämistä varten. Ensisijaisesti rokotettavia ovat tartunnalle altistuneet.

Sosterissa oman rokotussuojan voit tarkistaa seuraavista numeroista:

Savonlinnassa asuvat soittavat pääterveysaseman neuvolan numeroon, p. 044 417 2810, klo 8-15. Myös Savonrannalla, Kerimäellä ja Punkaharjulla asuvat soittavat tähän numeroon.

Enonkoskella asuvat soittavat Enonkosken terveysasemalle, p. 015 527 7169, ma-to klo 8-15, pe klo 8-14.