Kalataloudessa kehitettävää

Enonkosken Kalamarkkinoilla puhunut saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen sanoi kotimaisen kalan tarvitsevan kaiken mahdollisen tuen tuontikalan paineessa.

Tämän johdosta yhteiskunta muun muassa tukee kalamarkkinatapahtumia, jotka edesauttavat niin kotimaisen kalan menekkiä kuin matkailuakin.

Sisävesikalan menekin edistämiseksi on tehty paljon työtä ja toteutettu hankkeita, mutta kalatiskeillä edelleen kuluttajan on helpompi tarttua kalapuikkopakettiin tai Chilen vesiltä nostettuun loheen kuin läheltä pyydettyyn kalaan.

Hinta vaikuttaa kuluttajan valintoihin, mutta myös jalostusaste. Nykypäivän ruuanlaittaja haluaa pitkälle käsitellyn tuotteen, joka on hellan äärellä helposti käyttöön otettavissa. Myös saatavuus on kalan menekin kannalta ratkaisevaa.

Keväällä jäiden lähdön jälkeen elettiin kesäkuulle saakka aikaa, jolloin punkaharjulaiset ja kerimäkeläiset kauppiaat eivät saaneet muikkua tai juuri muutakaan sisävesikalaa myytäväksi, vaikka kalastajat kertoivat saavansa ihan hyviä saaliita. Syy ristiriitaiseen tilanteeseen jäi vastausta vaille.

Paljon on puhuttu vähempiarvoisen kalan hyödyntämisestä, josta Enonkosken tuore Kalapietari Esa Hirvonenkin muistuttaa. Tähän kalatalouden puoleen kannattaisi edelleen satsata, koska sen hyödyt näkyisivät niin vesistöissä kuin aluetaloudessakin.