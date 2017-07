Hälvään syntyi harvinaiset varsakaksoset

Kerimäellä Hälvässä Taipaleen kartanon mailla päästiin todistamaan iloista ja harvinaista tapahtumaan, kun 21. kesäkuuta Kalle Kupiaisen suomenhevonen Pirttilän Helmi synnytti terveet kaksoset.

– Kaksosten syntyminen oli todellinen yllätys, Kalle Kupiainen kertoo.

Pirttilän Romulukseksi ja Remulukseksi ristityt orivarsat olivat syntyessään pirteät ja melko samankokoiset, mikä on kaksosille Kupiaisen mukaan poikkeuksellista. Usein kaksosista vain toinen selviää hengissä tai toinen on selvästi toista pienempi.

– Pienikokoisiahan Romulus ja Remulus olivat, mutta nyt jo huomaa, että ne ovat keskivertoja parempia rakenteeltaan.

Kupiainen kertoo, että toisen varsan imemisrefleksi ei toiminut heti syntymän jälkeen ja pienokaista piti auttaa syömään tuttipullolla. Mutta illan koittaessa varsa sai jutun juonesta kiinni ja alkoi imeä maitoa itsekseen.

Orivarsojen vanhemmat Pirttilän Helmi ja Pirttilän Dennis ovat molemmat valioaikaisia yksilöitä ja Kupiainen kertookin, että oripojat ovat suvullisesti kiinnostavia yksilöitä.

Kaksosvarsat olivat Kupiaisen liki 30-vuotisen hevostenkasvatusuran ensimmäiset. Kaikkiaan Kupiainen on kasvattanut vuosien aikana yli 20 varsaa.