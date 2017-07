Bunkero goes rock

Lauantaina neljättä kertaa pidettävä Harjun Kesäraitti tarjoaa jälleen monipuolisen tapahtumapäivän Punkaharjun keskustassa. Runsaslukuisen järjestäjätiimin toimesta uuttakin tarjontaa on saatu ohjelmaan ja tapahtuman kehitys jatkuu nousujohteisena.

– Torilavalla ohjelmassa on muun muassa Vuoden punkaharjulaisen palkitseminen, sekä Jyrki Paaskosken Suomi 100 -hengessä pidettävä, Punkaharju-aiheinen puheenvuoro, tapahtuman järjestäjänä toimivan Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen puheenjohtaja Juha Massinen sanoo.

Musiikkiohjelma on vahvasti paikallista. Estradilla käyvät Punkaharjun Nais- ja Mieslaulajat, sekä Puruveden Pelimannit ja CC Rock -yhtye. Anna-Maija Asikainen kertoo, että pelimannien ohjelmisto koostuu aiemmin Suomi 100- hengessä pidetyn konsertin ohjelmistosta.

Musiikkiesitysten lisäksi lavalla nähdään ainakin Biisonimafia ja Taikuri Aapo Pitkänen. Tapahtuman juontajana toimii Lisa Sounio. Toriohjelma huipentuu arpajaisiin, joihin on jälleen koottu kattavaksi luonnehdittu palkintokaarti.

Harjun Kesäraitin menot jatkuvat lauantaina illalla Bunkero-baarin kupeessa, ensimmäistä kertaa järjestettävän Bunkerockin merkeissä.

Yrittäjä Antti Tukion mukaan Bunkeron ja linja-autoaseman kiinteistön asfaltoidulle takapihalle rakentuvat puitteet rock-tapahtumalle: aluetta aidataan, sinne tehdään omat ruoka- ja juomatarjoilupisteet, sekä tuodaan esiintymislava illan yhtyeille.

Paikalla rokataan illan ajan usean yhtyeen voimin. Tapahtumassa esiintyvät Marko Haavisto ja Poutahaukat, The Skylarks, Johannes Pitkänen & Kaverit, sekä CC Rock.

– Tapahtuman aloittaa kuudelta Johannes Pitkänen & Kaverit. Piha-alueen ohjelma päättyy Marko Haaviston ja Poutahaukkojen esiintymiseen. CC Rock soittaa kello 22.30 , Tukio kertoo.

