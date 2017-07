Tanya Tikka on hiekanveiston Euroopan mestari

Hiekanveiston Euroopan-mestaruudet ratkesivat sunnuntaina Enonkoskella.

Voiton vei venäläisen Tanya Tikan veistos, jossa tulee vahvasti esille suomalainen luonto.

– Idea aiheesta syntyi, kun mietin itsenäisyyttä. Mitä itsenäisyys on itselleni, mitä se on ihmisille yleensä. Luonto on mielestäni vapautta ja itsenäisyyttä vahvimmillaan, onnellinen voittaja kuvaili.

Teokseen kuvattu mies ei Tikan mukaan kuvaa ketään kuuluisaa suomalaista, vaan on universaali ihmishahmo.

– Vapaa sidoksista, politiikasta, kaikin puolin itsenäinen hahmo.

Pieniä yksityiskohtia sisältävä teos oli Tikan mukaan helppo tehtävä, koska käytössä ollut hiekka oli erittäin laadukasta.

– En uskonut voittavani, kaikki työt ovat aivan upeita. Kiitos tuomareille arvostuksesta. Seuraavaksi menen kotiin Venäjälle ja sieltä Ruotsiin hiekanveistokisaan, hän kertoi.

Toiseksi tuomaristo arvotti suomalaisen Timo Koiviston Tom of Finland-aiheisen veistoksen. Kolmannen palkinnon sai italialaisen Walter Fantinon Suomen linna. Fantinon veistos oli myös toinen yleisön suosikikseen valitsemista. Yleisöääniä annettiin yli 800, jonka vuoksi järjestäjät päätyivät jakamaan kaksi palkintoa.

Hiekanveiston EM-kilpailutyöt sekä hiekanveistoleirin tuotokset ovat nähtävissä Enonkosken kirkonkylässä koko kesän ajan.