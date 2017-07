Hiukan huumoria Hukkajoen pitäjästä

Elämä kuvitteellisessa Hukkajoen pitäjässä järkkyy, kun Mikkelin aluehallintovirastosta saapuu tarkastaja avustajansa kanssa toteuttamaan laajamittaista turvallisuustarkastusta.

Ennakkoasenteet tarkastaja Mirjakaarina ”Mirkku” Perulla (Maija-Liisa Kosonen) ja hänen avustajallaan Liisalotta ”Lissu” Turpeisella (Helena Ulvinen) ovat lähtökohtaisesti hieman vinksallaan.

Kaiken kukkuraksi kylän laiskanpulskea isäntämies Aatu (Immo Ulvinen) on onnistunut hommaamaan kyläyhdistykselle ämpäreitä tuhat ja kaksi kappaletta. Tästäkös se sitten soppa syntyy ja kylän nuorison (Aino Konttinen ja Kira Tukio) on kunnostauduttava aikuisten asioiden selvittelyssä.

Heinäkorsia ja kylätonttuilua on Hiukkajoella toimivan Hiukan teatterin 16. kesänäytelmä. Tuttuun tapaan näytelmä on hersyvän humoristinen satiiri maaseudun elämästä. Käsikirjoituksen ja ohjauksen takana on tänäkin vuonna Anneli Pulkka. Myös näyttelijät ovat tuttuja edellisiltä vuosilta lukuunottamatta Venla Huomania, joka on mukana ensimmäistä kertaa. Huoman ja Kira Tukio näyttelevät näytelmässä samaa roolia.

– Teatterilaisten saamassa palautteessa on usein mainittu positiivisena se, että näytelmät kertovat uusinta uutta todellisesta maailmasta ja huumorin lisäksi pistävät katsojan pohtimaan syvällisemminkin asioita, näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Anneli Pulkka kertoo ja mainitsee, että poiketen monista muista kesäteattereista Hiukan näytelmät ovat vuodesta toiseen ennalta näkemättömiä.

Pulkka kertoo, että Hiukan teatterin satiiri on lempeää ja kohdistuu nykyiseen päätöksentekoon. Humoristisen näytelmän avulla on mahdollista tuoda esiin maaseudulla asuvien tuntoja sekä käsitellä vaikeitakin asioita.

Kaikki Hiukan teatterin näyttelijät ovat yhtä mieltä siitä, että näytelmän teko on ollut mukava projekti. Näytelmän ideointi alkoi jo viime kesänä, harjoitukset päästiin aloittamaan huhtikuun alussa.

Näytelmästä maistiaisia päästään näkemään Harjun kesäraitilla lauantaina 8.7. Virallinen ensi-ilta on seuraavana päivänä Hiukkajoen kotiseutumuseon kesäjuhlassa.

Kaikkiaan sovittuja näytöksiä kesän ajalle on tällä hetkellä yhdeksän.

– Meitä on paljon kyselty pitämään näytöksiä lähemmäs kirkonkylää. Niinpä tänä vuonna pidämme pari näytöstä entisellä linja-autoasemalla Tokmannin vanhassa liiketilassa, näyttelijät kertovat.

Hiukkajoen kotiseutumuseon kesäjuhla 9.7. klo 12 ruokailu, näytelmän ensi-ilta klo 13:30.