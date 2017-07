Enonkosken näyttelykesä on tulvillaan katsottavaa ja koettavaa

Heinäkuun loppuun asti esillä oleva näyttelykokonaisuus Enonkoskella tarjoaa varmasti jokaiselle jotain ihastuttavaa katsottavaa.

Tiistai-iltana juhlallisin menoin yläkoululla avattu näyttelykesä esittelee lukuisten paikallisten tai enonkoskelaislähtöisten osaajien taitoja.

– Olen ällikällä lyöty, miten upea kokonaisuus tänne on koottu. Monenlaisia töitä ja teoksia. Historiasta nykypäivään, Enonkosken koulun rehtori Tommi Tikka tiivisti avajaisissa.

Virallisen avajaispuheen piti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Nurmio. Hän totesi näyttelykesän tuovan esille asioita, joita ei tavallisessa arjessa tiedä välttämättä olevankaan.

– Esimerkiksi naapurin taito tehdä upeita käsitöitä. Toivottavasti kävijöitä riittää ja kelitkin tästä paranevat.

Yksi näytteilleasettajista on Enonkoskella 16 vuotta asunut, juuri takaisin Savonlinnaan muuttanut Sirkka Jääskeläinen. Hänen posliinimaalauksensa ja taulunsa ihastuttavat herttaisilla aiheillaan.

– Näyttelyni nimi on vuosien varrelta. Vanhin esillä oleva maalaus on vuodelta 1991, tuorein tältä keväältä.

Jääskeläinen kertoi harrastaneensa piirtämistä nuoresta saakka. Posliininmaalauksen pariin hän joutui hieman vahingossa, kun öljyvärimaalauksen kurssi oli täynnä.

– Sille tielle sitten jäinkin. Talvisin käyn kursseilla, saan uusia ideoita ja oppeja. Kesällä maalaan kotona. Iän myötä huomaan oppivani aina uutta, saan onnistumisen ilon.

Aiheista Jääskeläiselle läheisimpiä ovat eläimet ja hedelmät. Kukat eivät ole ihan niin mieluisia.

– Ruusun opettelin maalaamaan vasta vähän aikaa sitten, hän naurahti.

Enonkoskelainen ITE-taiteilija Erik Essell on hyvin ylpeä siitä, että hänet pyydettiin mukaan kesänäyttelyyn.

Samalla Maiseman metsästäjä-näyttely juhlistaa hänen omaa 70-vuotisjuhlaansa. Osa näyttelystä nähdään koululla, osa kirjastolla.

– Edellisestä näyttelystäni on useampi vuosi. Uutena olen tuonut akryylivärit mukaan teoksiin. Lisäksi käytän edelleen jauhetusta puusta saatavia värejä.

Taiteilija on myös ryhtynyt maalaamaan öljyväreillä. Näyttelyssä nähdään kuitenkin vain hänen tunnettuja puukollaasejaan.

– Tauluja maalaan vain omaksi ilokseni. Suomen luonnosta riittää aiheita taiteeseen. On enemmän kuin lottovoitto saada asua täällä.

Runsas kokonaisuus tarjoilee vielä muutakin. Kuten enonkoskelaislähtöisen, luontokuvauksessa kansainvälistäkin mainetta niittäneen Paavo Hamusen Metsän mieli-näyttelyn.

– Näyttely tuli tänne Espoosta. Saimme tavallaan kaupanpäällisinä myös Susanna Aarnion yhteisnäyttelyssä olleet kuvat, Tommi Tikka kiitteli.

Paikallisista taitajista nähdään myös Raija Kettusen kauniita maalauksia, Timo Heikuran vahvoja tussipiirroksia, Naisryhmä Näprääjien valloittavia käsitöitä sekä Kuva opettaa- koulujen opetuskuvia Suur-Savon museolta.

– Pääpiirteittäin koulun yläkerta on näyttelyaluetta ja alakerta myyntinäyttelyä. Koulun varastoista löytyi vanhoja opetuskuvia, jotka laitoimme nyt myyntiin, Tikka mainitsi.