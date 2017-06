Harjutie Vuosisadan tie -kisan finaaliin

Punkaharjun Harjutie on päässyt kärkikolmikkoon Suomen tieyhdistyksen ja Maaseudun Tulevaisuuden toteuttamassa Vuosisadan tie -kilpailussa. Kärkikolmikkoon kuuluvat Harjutien (Yhdystie 4792 Punkaharju) lisäksi Päijänteen saaristotie ja Raatteentie. Kärki valikoitui yleisöäänestyksen pohjalta 11 ehdokkaan joukosta.

Punkaharju on muinainen kulkuväylä ja se oli ratsutie jo 1400-luvulla. Maantien rakentaminen aloitettiin 1734.

Finalisteja pääsee nyt äänestämään täällä.

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1917 lähtien. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.