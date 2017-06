Enonkosken näyttelykesä avautuu – juhlavuonna Enonkoskella monipuolinen tarjonta

Suomi 100 -juhlavuonna Enonkoskella koetaan monipuolinen näyttelykesä, jonka avajaisia vietetään ensi tiistai-iltana koululla. Enonkosken kunta on yksi Etelä-Savon Suomi 100 -statuksen saaneista juhlavuoden toteuttajista.Tapahtumasarjan kattavana teemana toimii paikallisuus. Koululle koottua yhteisnäyttelyä ovat koonneet Enonkoski-Seura, Maa- ja kotitalousseura sekä Suur-Savon museo ja naisryhmä Näprääjät kukin omalla osuudellaan ja teemoillaan.

Seurojen ja yhdistysten lisäksi näytteilleasettajina on yksityishenkilöitä, joista yksi on ITE-taiteilija Erik Essell. Hänen myötään Enonkosken näyttelykesä on yksi ITE Saimaalla kierroksen kohteista. Esselin luonnon raaka-aineista luotuja teoksia on nähtävissä sekä koululla että kirjastolla.

Enonkoskelaislähtöinen luontovalokuvaaja Paavo Hamunen lienee näyttelykesän tunnetuin nimi. Hamusen kädessä kamera toimii kuin siveltimenä, joka maalaa vuodenaikojen, valon ja varjon sävyt raikkailla ja yllättävillä katsojan mielikuvityksen ja aistit avaavilla rytmeillä. Hamusen näyttely on nimeltään ”Mielly metsä, kostu korpi” ja se houkuttelee katsojia astumaan sisään mielikuvien metsään värien, muotojen ja abstraktioiden johdattelemana.

Tuore ja mielenkiintoinen näytteilleasettaja on myös Timo Heikura, joka on tehnyt piirroksia ja maalauksia Enonkosken kirkonkylästä. Maisemapiirrokset ovat keväältä 2017. Niissä tekijä on pyrkinyt vangitsemaan kankaalle tietyn hetken ja siihen liittyvän kokemusmuiston.

Raija Kettunen on pitkän linjan harrastajataiteilija, jonka näyttelyn nimi on ”Tunnelmia”. Kettuselta on totuttu näkemään paljon muun muassa asetelmia.

Yhteisnäyttelyn lisäksi Enonkosken näyttelykesän kohteisiin kuuluu kotiseutumuseon näyttely, joka tuo esiin paikallishistoriaa.

Paikkakunnan näyttelykesää täydentää Koloveden luontotuvan kesänäyttely, joka sisältää Kaarin Oresmaan grafiikkaa ja luontolyhytelokuvia. Wanhan kauppiastalon näyttelyn ”POINTS hetki luonnossa” ovat koonneet kuvataiteilijat Pirjo Hirvonen, Maj-Lis Ronikonmäki ja Pirkko Toivanen.

Kirkonkylän viiteen näyttelykohteeseen voi tutustua Pietarin päiväkävelyn merkeissä. Juhannuksen jälkeen keskustaan asennetaan Suomi 100 -nauhaopasteet, jotta ihmiset tekisivät päiväkävelyitä keskustassa. Reitin varrelta löytyvät kaikki kesän näyttelyt heinäkuun loppuun saakka.

Enonkosken näyttelykesän avajaiset ti 27.6. klo 18-20 Enonkosken koululla.