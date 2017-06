Putikon Makasiinin kesä avautuu tänään!

Putikon vanhan makasiinin kesä aukeaa virallisesti tänään sunnuntaina kello 12 alkaen. Tänä kesänä saviseppä Hannu Sairasen savityöt saavat kaverikseen punkaharjulaisen Manna Pellin ja helsinkiläisen muotoilijan Hanna Van Ingenin näyttelyt. Manna Pellin näyttely rakentuu luonnon ja erityisesti koivujen ympärille. Nähtävillä on muun muassa Pellin kutomia mattoja, risuraanuja sekä valokuvia. Hanna Van Ingen on tehnyt näyttelyä varten voimakkaan värisiä tasolasitöitä, jotka koristavat vanhan makasiinin ikkunoita sekä vapaasti puhallettuja lasitöitä.

Putikossa on tarjolla taidetta myös Putikon Hovissa, joka on myös avannut ovensa kesään. Näyttelykokonaisuus on yhdistelmä maalauksia, grafiikkaa, keramiikkaa ja skulptuuria – unohtamatta Putikon Hovin historiaan liittyvää kuva- ja esinekokoelmaa, jota on vuosittain kehitetty ja vaalittu huolella.

Lisää Putikon Makasiinin sekä Putikon Hovin näyttelyistä luettavissa Puruvedestä 29.6.