Makeita löylyjä, lempeitä juhannusleikkejä

Johannes Kastajalla oli korkea sauva, komea parta ja kamelinkarvaineen viitta. Kun Johannes jyrähti erämaa tärähti. Syvällä äänellään hän herätti nukkuvan kansan. Messiaan edelläkävijän arvovalta tehosi, kun hän jylisi: ”Tehkää parannus, Messias saapuu!”

Juhannus on Johannes Kastajan syntymäpäivä, Navititas Johannes Babtiste mainittiin Suomessa jo vuonna 1316. Johannes on suomeksi juhannus, kukkien ja tuoreiden lehvien päivä. Suomenlipun juhlapäivä.

”Kirjavan kesäinen Kiesus, monimuotoinen Jumala.” Juhannus kuuluttaa, että jumalattomuus, ateismi on aina oleva puhdasta museotavaraa.

No nyt siis pannaan juhannuksen kunniaksi parrat pärisemään, saunat lämpiämään,liput liehumaan. Ja tunteet hulmuamaan ja kesä kukoistamaan. On suvi sieraimissa ja suussa.

Kesä kannetaan juhannuksena huoneisiin, tupaan, kamariin, aittoihin ja ullakoille. Piha koristellaan juhannuskoivuilla, lehtimajoilla, sisätilat haavan tai pihlajan lehdillä. Juhannus avaa mökit ja huvilat, saaret ja lautat, grillit ja tölkit, jokaisen olisi päästävä johonkin.

Juhannuksena vesi muuttuu viiniksi ja olo oluiseksi. Juhannuksen vetovoimaa on vaikea selittää, sen valoisuudelta on vaikea piiloutua. Juhannus on lähtemättömästi luissa ja ytimissä. ”Niin on niin, eikä lähe pois”, sanoo savolainen.

Minulle savusauna on käynyt vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi juhannuksen juhlapaikaksi. Savusauna on minun lempisaunani. Nyt melkein kaikki saunat lämpiävät, ja onhan niitä, saunoja enemmän kuin autoja. Savusauna on saunojen aatelia, se kuiskaa, laulaa ja hellii lämpöisesti. Tuoksuineen, vastoineen, lauhkeine löylyineen se antaa aavistuksen tulevasta ikikesästä.

”Savusauna ja vastanläiske vasta tekevät kesästä kesän”, sanoo runoilija. Aleksis Kivelle sauna oli ”kaikkein mieluisin huone”. sillä ”saunan löyly on sairaan ruumiin ja sielun paras lääke täällä.” Juhannussauna on siis kesän rohto ja elämän hohto. Ja murheelliselle se on parantava lohtu.

Myös savolaisella kirjailijalla Joel Lehtosella oli Putkinotkossaan sauna. Hänen romaanihenkilölleen Muttiselle maailman kaunein sana oli ”saunoitus”. Niinpä kutsu saunaan on jalointa vieraanvaraisuutta jota toisillemme voimme tarjota. Ei ihme, että presidentitkin haluavat viedä arvovieraansa joskus saunaan löylyihin.

Tuttu ranskalainen ajattelija Roland Barthes analysoi myyttejä, tekstejä ja ilmaisuja, joihin on kätketty elämän suurinta salaisuutta.

Hän puhuu affirmaatiosta, joka tarkoittaa elämän vahvistumista. Vahvistamiseen viittaa myös tutumpi sana konfirmaatio, jotka ennen toimitettiin usein juhannuksena.

Vahvistuminen on myönteisen häikäistymisen kokemista, innostumista, haltioitumista.

Juhannus on innoittava juhla, se auttaa lemmen ja rakkauden kokijat antautumaan elämälle. Sukeltamalla edes hetkeksi luontoon voi kohdata ihmeen itsessään ja suhteissaan. Juhannus tarjoilee lempeää leikkiä ja nostattavaa luonnollisuutta.

Juhannus on Johanneksen, Valkeuden todistajan päivä. Se on yhtä ruiskaunokkia, päivänkakkaraa, saunavastaa, kokkotulta, siniristiä ja suloisen kesän suurta salaisuutta.

Ei lämmin luita särje, vilu vaivoja vähennä.

Veli-Matti Hynninen

Rovasti , kamarineuvos

ja Enonkosken kuntakummi

