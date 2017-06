Leninin seikkailu Suomen jäillä – Lenin Jäillä on vauhdikas ja riemastuttava farssi

Lenin jäillä on aikuisten satu, ajatusleikki Leninin pakomatkasta Turun saaristossa ja siitä, mitä olisi voinut käydä.

Eletään vuotta 1907, kun juuri jäihin pudonnut nuori Lenin (Janne Illi) löytää tiensä Merikapteenin tupaan ja heittää itsensä ilkosilleen – tai no melkein ja siitähän se sitten farssi syntyy.

Näytelmän ohjaaja Kira Boesen kertoo, että näytelmien kuninkuuslaji, farssi on haastava laji tarkan rytminsä vuoksi. Teatteri Savotan näyttelijöiden työ on kuitenkin ollut ihailtavaa.

– Meillä on ollut mielettömän hyvä energia näytelmää tehdessä, Suvi Pennanen-Oikari kertoo.

Lahjakkaista, nuorista teatterintekijöistä koostuva ryhmä on pääosin Helsingin Ilves-teatterista. Porukka lähti muodostumaan Pennanen-Oikarin toimesta.

– Halusin tehdä yhteistyötä Sannamaija Pekkarisen kanssa, sillä olemme tehneet Karstulassa teatteria yhdessä. Otin häneen yhteyttä ja hän kasasi meille näyttelijäporukan.

Sannamaija Pekkarinen kertoo, että nyt kasassa oleva kuusihenkinen näyttelijäkaarti on tehnyt paljon yhteistyötä.

– Minulla on kova luotto tähän ryhmään, kovempi kuin itseeni. Teksti on haastavaa, mutta tiedän, jos tipahdan niin tämä porukka nostaa ylös.

Lenin Jäillä -näytelmän ensi-ilta 24.6. klo 19 Herttuassa. Lue lisää aiheesta 22.6. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.