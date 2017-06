Impit saunoivat hartaasti – Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Impin ajot vaihdettiin saunomiseen

Sauna on osa suomalaisuutta. Ennen vanhaan saunassa synnyttiin, levättiin viimeisen kutsun tultua, sekä vietettiin lukemattomia hetkiä niiden välissä.

Vielä nykyisinkin saunalla on suurelle osalle suomalaisia suuri merkitys. Siitä kertoo se, että Suomessa on yli kolme miljoonaa saunaa.

Maa- ja kotitalousnaisten perinteinen Impin ajot vaihdettiin juhlavuoden kunniaksi saunomiseen. Impit saunoivat sankoin joukoin ympäri maata, kunkin yhdistyksen järjestämän oheisohjelman myötä.

– Vuosi sitten mietittiin valtakunnallisella tasolla, että koska Suomessa on niin paljon saunoja, eikö jo Impin ajelujen välillä saunota, Kerimäen Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja Marja Sisko Nousiainen kertoi.

Impin sauna siirtyi Impin päivästä Kerimäen kappeliseurakunnan Kirkko täyteen-tapahtuman vuoksi keskiviikkoiltaan.

Viitisentoista naista kokoontui seurakunnan kesäkodin saunalle, osa saunomaan, osa vain kuulemaan heinävetisen Erna Lahden luentoa ravitsemuksesta.

Saunominen pitkän kaavan kautta, kiireettä, on parasta. Tätä toteuttivat Impin saunassa kerimäkeläiset ystävykset Leena Turtiainen ja Pia Toiviainen.

– Melkein joka päivä joku meistä saunoo. Kiuas on puulla lämpiävä, joten pökköä on pesään laitettava, Toiviainen kuvaili perheensä saunatottumuksia.

Leena Turtiainen saunoo kerran, kaksi viikossa. Ystävysten mieluisin tapa saunoa on sama:

– Parasta on, kun käy selälleen lauteille ja nostaa jalat kohti kattoa. Kiireettömästi ja nautiskellen löylyistä, molemmat kertoivat.

Kesällä vasta on tärkeä elementti. Ja jos rantasaunalla saunotaan, pitää käydä välillä uimassa ja ainakin kahdesti löylyssä.

– Viimeksi käyn uimassa, en löylyissä. Siitä tulee raikas ja rentoutunut olo, Toiviainen kuvailee.

Pari kertaa viikossa on yleinen saunomistahti. Marja Sisko Nousiainen laskee saunovansa myös sitä tahtia.

– Kesällä rannassa, muuten kotipihassa puulämmitteisessä saunassa. Parasta on, kun viisivuotias lapsenlapsi tulee kylään. Hän istuu tunnin lauteilla ja juttelee kuulumiset, Nousiainen hymyilee.

Kaikilta saunaillan osallistujilta kysyttäessä vastaus on yksimielinen: Suomi ei olisi Suomi ilman saunaa. Puusauna on paras, savusauna on nykypäivänä juhlaa varten.

– Naisten saunassa jutellaan, pärpätetään, miesten saunassa ollaan varmaan enemmän hiljaa ja nautitaan. Mutta välillä on tarpeen ihan oma, hiljainen saunareissu yksinkin, naiset kuvailivat.

Sauna saa veren kiertämään, lihakset rentoutumaan ja mielen seestymään. Mistään pikkujutusta ei siis ole kyse.

Ja vielä yksi hyvä tekijä saunomisessa on:

– Nukuttaahan se paljon paremmin hyvien löylyjen jälkeen.

Juhannussauna on vanha perinne

Juhannussauna on suomalainen juhannusperinne. Vanhassa talonpoikaiskulttuurissa juhannussauna oli erityinen saunomisajankohta vuodessa.

Silloin saunottiin juhannusta korostavasti jo päivällä, jotta illalla oltaisiin puhtaina valmiina vastaanottamassa yötöntä yötä.

Juhannussauna saatettiin koristella juhannuskoivuin tai tuorein lehvin.

Lähde: Wikipedia.