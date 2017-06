Yhteinen tahto vie eteenpäin

Matkailualan yrittäjä Pia Behm on huolissaan Savonlinnan seudun matkailusta. Itä-Savon 19.6. haastattelema savonlinnalainen Behm vaatii matkailualan toimijoilta yhteistä tahtotilaa ja matkailustrategiaa.

Hänen mielestään on aidosti määriteltävä, millainen on seudun matkailukeskittymä, mitä palveluja ja myös millaisia seiniä eli investointeja tarvitaan.

Savonlinna on valmistelemassa matkailun kehittämissuunnitelmaa, joka tavoittelee matkailijoiden määrän kasvua 500 000:een viidessä vuodessa. Siihen sisältyy myös kaksi matkailukeskusinvestointia.

Tavoitteena on, että Saimaa ja Savonlinna ovat Suomen kolmen tunnetuimman matkakohteen joukossa.

Toivottavasti Savonlinnassa päästään eteenpäin.

Myös rantasalmelainen kylpyläyrittäjä Markus Heiskanen on pannut merkille Saimaan alueen matkailuyhteistyön puuttumisen.

Heiskanen itse soutaa toiseen suuntaan, ja Haukiveden alueelle onkin syntynyt Poronsalmen ja Oravin yrittäjien yhteenliittymä. Se on jo osoittanut voimaansa.

Mallia kannattaa ottaa myös punkaharjulaisesta toimintatavasta. Yrittäjillä ja eri alojen toimijoille on vauhti sekä yhdessä tekemisen meininki päällä. Viimeinen esimerkki ovat kaksi uutta Punkaharju-aiheista näyttelyä, joista kerrotaan lähemmin tämän päivän Puruvedessä.