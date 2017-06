Harjun tarinat heräsivät eloon – Kotiseutuna kansallismaisema -hankkeen näyttelyt avattiin Punkaharjulla

Punkaharjun Kulttuuriseura ry:n kaksi näyttelykokonaisuutta on avattu Hotelli Punkaharjulla. Näyttelyiden avajaiset pidettiin viikko sitten perjantaina. Ne ovat avoinna kaikelle yleisölle hotellin aukioloaikoina.

Toinen näyttelyistä esittelee harjualueen kulttuurihistoriaa isokokoisten ja kuvallisten taulujen ja tarinoiden avulla. Luonnon kaunein huvipuisto -näyttelyn on tuottanut Metsämuseo Lusto dosentti Jyrki Paaskosken käsikirjoituksen pohjalta.

Näyttely on pysyvästi esillä Hotelli Punkaharjun pihapiirissä, entisessä metsänvartijan talossa Punihussilassa.

Toinen näyttely on sijoitettu Hotellin Punkaharjun sisätiloihin. Punkaharju postikorteissa -näyttely on esillä tämän vuoden, ja se perustuu Nuutti Kanervan keräämän noin 600:n ja pääasiassa ennen 1960-lukua painetun Punkaharju-aiheisen postikortin kokoelmaan.

Näyttely on kaksiosainen. Hotelli Punkaharjussa vanhat kortit esitellään nykymaisemien rinnalla. Metsämuseo Lustossa maisemapostikortit sijoittuvat harjualueen kartalle. Luston näyttely avataan heinäkuun alussa.

Lue lisää 22.6. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.