Metsämiesten klapin vaihto – työ on muuttunut 29-vuodessa paljon

Vuosi oli 1988, kun Timo Löppönen astui Punkaharjun Metsätaloon metsäasiantuntijan hommiin.

– Olin tässä vain käymässä Martti Tynkkysen ja Janne Mustikkamaan välissä, eläkkeelle siirtyvä Timo Löppönen nauraa.

Löppösen ”käynti” Metsä Groupin palveluksessa metsäasiantuntijana kesti 29 vuotta. Työn luonne ehti vuosien aikana muuttua paljon.

Löppösen alkuvuosina tehtiin vain puukauppaa, nyt erilaisten metsänhoitopalveluiden osuus on miltei 50 prosentin luokkaa.

– Vuodet ovat olleet vaiherikkaita. Kun aloitin töissä, puut käytiin mittaamassa tienreunassa. Nyt ne mitataan hakkuukoneella, kuormainvaakamitalla ja tehdasmitalla. Ei tarvitse enää talvipakkasilla lähteä tienreunaan mittaamaan.

1990-luvun alkupuolella mukaan tuli asiakaspalvelut, kuten metsänhoito. Tänä päivänä asiakkaat haluavat kokonaisvaltaista palvelua ja mieluiten kaikki samalta luukulta.

– Nykyisin tarjoamme puuhankinnan lisäksi muun muassa metsänhoito ja -viljelypalveluita ja metsärahan sijoituspalveluita osuuskunnan jäsenille. Tästä on tullut täyden metsäpalvelun talo.

Myös puukaupassa käytetyt paperiset kauppakirjat ovat vaihtuneet sähköisiin versioihin.

– Kyllä me edelleen käymme vanhemman kansan kanssa pirtin pöydän ääressä kaupat tekemässä, mutta nykynuorison ja etämetsänomistajien parissa kaupanteon netissä on suosittua.

Vaikka monet käytänteet ja palvelut ovat muuttuneet tekniikan myötä, ei metsäasiantuntijan ei tarvitse täysin hautautua toimistoonsa, sillä metsien kartoittamiset tehdään yhä jalkaisin metsissä.

– Puun käyttö on tulevaisuudessa lisääntymässä edelleen ja tarvetta puukauppojen teolle on jatkossakin. Mutta tuskin näin suuria muutoksia metsäalalla seuraajani Janne Mustikkamaan aikana nähdään, Löppönen arvioi.

Vuosien mittaan myös ihmisten ympäristötietoisuus ja halu huomioida luonnon monimuotoisuutta on kasvanut.

– Asiakkaat ovat nykypäivänä vaativampia ja arvostavat luonnon monimuotoisuutta. Metsät ovat monenlaisessa harrastus käytössä, hakkuilla voidaan huomioida myös luontoarvot ja hyvät marjamaat. Voimme opastaa ja suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa heidän metsäänsä sopivimman toimintatavan, Löppönen ja Mustikkamaa kertovat.

Vaikka valtikka Metsätalon konttorilla vaihtuu, ei palvelut ja palveluiden toteuttajat muutu mihinkään.

– Korkeintaan laatutaso nousee, Mustikkamaa naurahtaa.

Kaksikko on tavattavissa yhdessä Metsäkulttuuripäivillä Lustossa perjantaina. Luvassa on muun muassa palveluiden esittelyä ja metsäasioissa opastamista.

– Kyllähän sitä heti mennään puukauppaa tekemään, Mustikkamaa vinkkaa.

Mustikkamaa jatkaa loppu viikonlopun Metkuilla itsekseen, kun Löppönen jää nauttimaan kesälomasta ja 1.elokuuta eläkepäivistä.

