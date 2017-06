Kunnostussuunnitelma viimeistelyä vaille valmis – Vuokalan koskien kunnostaminen alkamassa

Vuokalan koskien patojen viittä vaille valmista kunnostussuunnitelmaa esiteltiin Savonrannalla. Suunnitelman toteuttajan edustajan Arto Hautalan mukaan edellisessä talven esittelyssä esillä olleet vaihtoehdot ovat täsmentyneet.

Säätiö on tehnyt virallisen päätöksen sähköntuotannon lopettamisesta Vuokalan myllyssä, joka ratkaisi lopullisesti voimalaitospadon luonnonmukaisen kalatien rakentamisen mahdolliseksi.

Hautalan mukaan patojen purkamisen ja koskien kunnostuksen jälkeen Koskilammen keskiylivesi eli kevättulva pysyy entisellään. Keskivesi eli noin juhannuksen aikainen tilanne säilyy nykyisellään, mutta keskialivesi nousee jonkin verran nykytilanteesta. Keskimääräinen vedenkorkeusvaihtelu Koskilammessa on jatkossa noin 40 senttiä.

Sahalammen vedenkorkeus tulee laskemaan noin 18 senttiä. Sen keskivesi pysyy samana ja veden korkeusvaihtelu on noin 30 senttiä. Hautalan esittämät uudet vedenkorkeudet ja niiden vaihteluvälin pieneneminen hyväksyttiin hiljaisella nyökyttelyllä.

– Tämähän kuulostaa erittäin hyvältä, kommentoi Koskilammen rantakiinteistön omistaja Juha Söderlund heti tuoreeltaan.

Suunnittelussa on huomioitu museoviraston lausunto, jossa kannetaan huolta kulttuurihistoriallisesti paikallisesti tärkeästä kohteesta.

Luonnonmukaisten kalateiden rakentamisessa on tarkoitus huomioida entiset rakenteet ja käyttää niitä hyväksi uutta toteuttaessa.

Suunnittelun kustannusarvio on 20 000 euroa, josta valtion tuen osuus on 70 prosenttia. Ely:n kalastusbiologi Teemu Hentinen kehui suunnitelmaa.

