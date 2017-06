Suomalaisuus näytillä Inkeritalossa – Pentti Koivikon töissä yksinkertainen on kaunista

Kolmanteen kesäänsä tällä viikolla ovensa avannut Punkaharjun Inkeritalo pitää sisällään taas paljon uutta.

Kesän taiteilijana toimii Naantalissa asuva ja työskentelevä taidemaalari ja graafikko Pentti Koivikko, jonka näyttely ”Vienon hymyn kotimaa” on esillä koko kesän.

– Tänä vuonna halusimme sellaisen näyttelyn, joka avautuu kaikille, ja joka kertoo suomalaisuudesta, Kruunupuiston markkinointipäällikkö Birgitta Ojasalo kertoo.

Koivikko oli Kruunupuistossa tuttu nimi jo ennestään, sillä Kruunupuiston päätalolla on esillä taitelijan töitä.

– Koivikon töissä on aistittavissa rauhallisuus, herkkyys ja suomalaisuus.

Inkeritalossa on nähtävillä Koivikon öljymaalauksia sekä serigrafioita. Koivikon työt ovat yksinkertaisia ja rauhallisia. Taulujen aiheina toistuvat talot ja ihmiset.

– Taulut ovat vieneet monen lapsuuden muistoihin, Koivikko kertoo.

Lue lisää 15.6. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.